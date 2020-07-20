20 Temmuz 2020, Pazartesi
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ABD’de Azerbaycanlılar, Ermenilerin protestosunu bastırdı

’nin başkenti Washington’da Ermeniler, Büyükelçiliği’nin önünde düzenledi. Aynı bölgede toplanıp karşı protesto düzenleyen Azerbaycanlılar, attıkları sloganlarla Ermenileri bastırdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.07.2020
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ABD’de Azerbaycanlılar, Ermenilerin protestosunu bastırdı
Washington'da yaşayan Ermeniler, Azerbaycan Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi. Kısa sürede aynı yerde toplanan çok sayıda Azerbaycanlı da karşı gösteri düzenledi. Azerbaycan Türkleri, 'Yaşasın Azerbaycan, yaşasın milletimiz, yaşasın devletimiz, yaşasın birliğimiz' ve 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları ile Ermenileri bastırdı.



Çok sayıda Azerbaycanlı, geçen hafta pazar gününden bu yana, Ermenilerin, sınırdaki Azerbaycan askerlerinin mevzilerine düzenlediği saldırıları ve yaşanan can kayıplarını protesto etmek amacıyla Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde gösteri düzenliyor.
ABD’de Azerbaycanlılar, Ermenilerin protestosunu bastırdı ABD'DE AZERBAYCANLILAR, ERMENİLERİN PROTESTOSUNU BASTIRDI

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