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ABD’de Azerbaycanlılar, Ermenilerin protestosunu bastırdı

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Giriş: 20.07.2020 13:15
Güncelleme:20.07.2020 13:16
ABD’nin başkenti Washington’da Ermeniler, Azerbaycan Büyükelçiliği’nin önünde protesto düzenledi. Aynı bölgede toplanıp karşı protesto düzenleyen Azerbaycanlılar, attıkları sloganlarla Ermenileri bastırdı. Washington'da yaşayan Ermeniler, Azerbaycan Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi. Kısa sürede aynı yerde toplanan çok sayıda Azerbaycanlı da karşı gösteri düzenledi. Azerbaycan Türkleri, 'Yaşasın Azerbaycan, yaşasın milletimiz, yaşasın devletimiz, yaşasın birliğimiz' ve 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları ile Ermenileri bastırdı.

Çok sayıda Azerbaycanlı, geçen hafta pazar gününden bu yana, Ermenilerin, sınırdaki Azerbaycan askerlerinin mevzilerine düzenlediği saldırıları ve yaşanan can kayıplarını protesto etmek amacıyla Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde gösteri düzenliyor.
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