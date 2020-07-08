Son dakika: Türkiye ve Rusya'dan Libya açıklaması: Acil ateşkes üzerinde çalışıyoruz
Son dakika haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ile Rusya Libya'da acil ateşkes üzerinde çalışıyor" diye ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Libya meşru hükümetinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
usya ve Türkiye art arda Libya açıklamalarında bulundu. Suların ısındığı bölgeye ilişkin ilk açıklama Rusya'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya ile Türkiye, Libya'da acil ateşkes için çalışıyor." dedi. Dakikalar içinde bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapıldı. Kalın ise, "Libya meşru hükümetinin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
RUSYA: ACİL ATEŞKES İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini söyledi, "Rusya ile Türkiye, Libya'da acil ateşkes için çalışıyor" dedi.
BİR AÇIKLAMA'DA TÜRKİYE'DEN GELDİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da bir açıklama geldi. Kalın, "Libya meşru hükümetinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Kalın Libya ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'nin güvenliği söz konusu ise bu aynı zamanda Irak'ın güvenliği ile İran'ın güvenliği ile bütün komşularımızın güvenliği ile ilgilidir, Akdeniz'deki hadiselerle doğrudan ilgilidir.
Biz Libya'nın, milis güçlerin, dışarıdan getirilen paralı askerlerin bir savaş arenası haline gelmesini asla arzu etmeyiz. Siyasi çözüm uygulanacaksa bu askeri çözümlerin bir kenara bırakılması mutlaka gerekiyor.
Libya'yı şuradan bölelim, şu kısmını biz alalım, bu kısmını şunlara verelim gibi bir yaklaşım içine girilirse bu çok yıkıcı sonuçlar doğurur. Eğer çok etnikli, çok mezhepli, çok dilli her toplum bu şekilde bölünme yoluna gidecekse o zaman Avrupa'nın onlarca, yüzlerce devletçiğe bölünmesi gerekir.
Doğal gazından petrolüne, sahilinden madenlerine kadar birçok doğal zenginliği bulunan Libya gibi bir ülkenin çok daha iyi ekonomik şartlarda yaşaması mümkün. Bizim umudumuz, beklentimiz, çabamız bir an önce bu çatışmaların sona ermesi ve Libya'nın bu yeni döneme geçmesi.
Bir taraftan ateşkes çağrısı yapan tarafın aynı zamanda gelip Trablus'u bu şekilde bombalaması hem uluslararası hukuka aykırıdır hem bütün bu süreçlerle ilgili gerçek niyetlerini ortaya koymaktadır. Türkiye olarak meşru hükümetin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu konuda kararlılığımızda en ufak bir gerileme söz konusu değil.
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