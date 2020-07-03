Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş Libya açıklaması
Başkan Erdoğan, "Libya'da meşru ve var olan hükümetle aramızdaki çalışmaların ciddi ve kararlılık içinde sürdürülmesi lazım, yapılan iş budur." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Libya'da yakın markaj uygulandığını da açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra, çıkışta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
MİLLİ SAVUNMA BAKANININ LİBYA ZİYARETİ
Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Libya'ya gitmesine ilişkin soru üzerine, bu planlamayı hafta başında yaptıklarını, sonrasında da önce Deniz Kuvvetleri Komutanını bölgeye gönderdiklerini anlattı.Deniz Kuvvetleri Komutanını belirli bir plan çerçevesinde göndererek, o planın tahakkukunu orada gerçekleştirmeyi isteriklerini dile getiren Erdoğan, "Onun getireceği bilgiler tahtında da ardından bir heyetle savunma bakanım oraya gidecekti. Dünkü Katar ziyaretimizden sonra da bugün savunma bakanım oraya gitmiş durumda. Bu heyetle orada yapacakları çalışmayla inşallah Libya'daki süreci çok daha yakın bir markaj içerisinde sürdürelim istiyoruz. Zira Libya'da mevcut meşru hükümetle aramızdaki çalışmaların çok ciddi ve kararlılık içinde sürdürülmesi lazım, yapılan iş budur." diye konuştu.
"TAHRAN ZİRVESİ'Nİ İNŞALLAH İRAN'DA GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ"
Başkan Erdoğan, geçen hafta gerçekleştirilen üçlü zirveyi hatırlatarak, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine şunları kaydetti:
"Sonunda biliyorsunuz sonuç bildirgesi yayınladık zaten. Sonuç bildirgesi herhalde sizlere de ulaşmıştır. Sonuç bildirgesinde ne varsa bunları orada konuştuk, müzakere ettik ve bunun neticesinde de temennimiz odur ki koronavirüs hallolduktan sonra biz Tahran Zirvesi'ni ruberu inşallah İran'da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu müzakerelerde bölgenin sıkıntılarını ele aldık. Ağırlıklı olarak tabii Suriye konulu olarak geçti. Suriye'de neler yapabiliriz, Astana üçlüsü olarak bundan sonraki süreci nasıl değerlendireceğiz ve bütün bunların yanında gerek Akçakale, gerek Cilvegözü bütün buralardan insani yardım noktasında ne gibi adımlar atmamız lazım bunları görüştük, bunları konuştuk. Zaten şu anda Suriye halkına insani yardım gerek Birleşmiş Milletler'den olsun, gerek bizim ülkemizden olsun hepsi Türkiye üzerinden şu anda gidiyor. Türkiye olarak da biz bu insani yardım konusundaki hassasiyetimizi devam ettiriyoruz. Bunu da karar altına aldık."
KATAR AÇIKLAMASI
Bir gazetecinin Katar ziyaretine ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, "Gerçekten Katar ziyareti şu Kovid-19'dan sonra yurt dışına ilk ziyaretim oldu ve bölge ülkeleriyle olan bütün konuları Sayın Temim ile ele aldık." diye konuştu.
Görüşmede birinci derecede Libya'yı, bunun dışında Suriye, Irak, Sudan konusunu görüştüklerini, Yemen ile ilgili gelişmeleri de ele aldıklarını aktaran Erdoğan, "Tabii hepsinden öte Türkiye-Katar ilişkilerini siyasi, ekonomik, ticari, kültürel neleri birlikte yapabiliriz bunları da görüşme fırsatını samimi bir ortamda değerlendirdik, ele aldık." ifadelerini kullandı.
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