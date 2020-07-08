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Tel Abyad'daki patlamanın yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı

'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan bölgesindeki kentinde terör örgütü / tarafından  yapılan saldırının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. 3'ü çocuk, 6 sivilin yaşamını yitirdiği, 15 sivilin ise yaralandığı saldırının ardından bölgede ve temizlik çalışması yapılıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.07.2020
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Tel Abyad'daki patlamanın yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Tel Abyad kentinde dün akşam saatlerinde terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Kent merkezindeki belediye fırını ve emniyet müdürlüğü arasındaki alana bırakılan bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 3'ü çocuk, 6 sivil yaşamını yitirdi. Çevrede büyük tahribata yol açan patlamada 15 sivil yaralanırken, yaralıların 6'sı sınır geçen ambulanslar ile Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Hayati tehlikesi devam eden 2 çocuk ise Şanlıurfa kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Saldırının yol açtığı hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Birçok ev ve iş yerinin hasar gördüğü saldırı nedeni ile çok sayıda araç da kullanılmaz hale geldi. Hasar tespiti için bölgeye gelen ekipler, patlama nedeni ile hasar gören enerji kablolarını onararak bölgeye yeniden elektrik verdi. İş makineleri yardımı ile de çevreye saçılan moloz yığınları toplanmaya başlandı. Kentte polisin güvenlik önlemleri devam ederken, teröristlerin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Saldırı sonrası sınırın Türkiye tarafındaki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

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