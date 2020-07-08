Darbeci Hafter'e darbe üstüne darbe! Libya ordusu Sirte için hazır...

Hafter milislerine karşı geçtiğimiz günlerde ardı ardına zaferler kazanan Libya ordusu, bu kez de Sirte kenti için hazırlıklarını artırdı. İngiliz Reuters ajansı, Sirte'yi milislerden temizlenmek için elleri tetikte bekleyen Libya ordusu askerlerini görüntüledi. Libya ordusu kısa bir süre önce "Başkent Trablus'tan ve Terhune'den çıkarılan suç unsurları ve Rus paralı askerlerinin odak noktası haline gelen Sirte, ülkemizde barış ve güvenlik bakımından en tehlikeli yer haline geldi" açıklamasını yapmıştı.



YABANCI JETLER SALDIRDI BİLGİSİ

Öte yandan Libya Savunma Bakanlığı, başkent Trablus'un batısındaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne cumartesi günü düzenlenen hava saldırısında kullanılan uçakların "ileri teknoloji" olduğunu ve yabancı bir güç temin etmediği sürece ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in bunlara sahip olamayacağını belirtti. Söz konusu saldırının, Sirte ve El-Cufra kentlerinin kurtarılması yönünde itici bir güç olacağını dile getiren Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş, ülkedeki paralı yabancı askerlerin sayısının arttığını ve Sirte'deki El-Kardabiye Üssü'ne mühimmat ve asker taşıyan uçakların iniş yaptığını gözlemlediklerini aktardı. Libya-Türkiye ilişkilerine de değinen Nemruş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Libya ziyaretinin, Türk hükümetinin Libya'daki meşru yönetime verdiği desteğin devam ettiğini gösteren açık bir mesaj olduğunu dile getirdi.