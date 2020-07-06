06 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Darbeci Hafter için çember daralıyor: Libya, Uluslararı Af Örgütü'yle toplantı yaptı

Darbeci Hafter için çember daralıyor: Libya, Uluslararı Af Örgütü'yle toplantı yaptı

Parlamentosundan bir komisyon, 'e bağlı milislerin işlediği suçların belgelendirilmesi için 'yle toplantı düzenledi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada darbeci Hafter'in insan hakları ihlalleri ve işlediği suçların ayrıntılı bir şekilde belgelenmesi ve tespiti için çalışıldığı belirtilirken hazırlanan belgelerin uluslararası topluma sunularak ve uluslararası adaletin harekete geçirilmesi ve suçluların yaptıklarından kurtulmasının önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
ABONE OL
Darbeci Hafter için çember daralıyor: Libya, Uluslararı Af Örgütü'yle toplantı yaptı

Trablus'taki Libya Parlamentosunun sosyal paylaşım sayfasından yaptığı açıklamaya göre, Parlamentoya bağlı İnsan Hakları ve Özgürlükler Komisyonu, Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ofisi Başkanı Dayana et-Tahavi ile internet üzerinden toplantı düzenledi.

Hafter'in insan hakları ihlalleri ve işlediği suçların ayrıntılı bir şekilde belgelenmesi ve tespiti için çalışıldığı belirtilen açıklamada, hazırlanan belgelerin uluslararası topluma sunularak ve uluslararası adaletin harekete geçirilmesi ve suçluların yaptıklarından kurtulmasının önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, suçların belgelenmesi için gerekli mekanizmalar hakkında uluslararası örgütlerle istişareler yapıldığı dile getirildi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı İnsan Hakları Komisyonu haziranda, 2016'dan bu yana tüm Libya'da gerçeklerin araştırılması için bir komisyon oluşturulması kararı almıştı.

Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune şehrinin Libya ordusu tarafından kurtarılmasının ardından, Libya makamları şehirde ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) 22 Haziran'da yapılan açıklamada, Terhune ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğuna ilişkin UCM Savcılığına güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti.

Libya'nın doğusunda darbeci asker Halife Hafter'e bağlı ve onu destekleyen güçler, 4 Nisan 2019'dan bu yana başkent Trablus'u ablukaya alarak ele geçirmek üzere saldırılara başlamış, ardından 4 Haziran 2020'de Hafter'e bağlı milis güçleri ve paralı askerler bulundukları bölgelerden çekilmek zorunda kalmıştı.

Libyanın Cufra kentinde Hafter karşıtı protesto! Rus paralı milislere büyük tepki LİBYA'NIN CUFRA KENTİNDE HAFTER KARŞITI PROTESTO! RUS PARALI MİLİSLERE BÜYÜK TEPKİ
Darbeci Hafter Fransa Cumhurbaşkanı Macronu yalanladı |Video DARBECİ HAFTER FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON'U YALANLADI |VİDEO
Son dakika: Libyade neler oluyor? Siyasi analistten çarpıcı yorum: Türkiye Hafter rüzgarını tersine çevirdi |Video SON DAKİKA: LİBYA'DE NELER OLUYOR? SİYASİ ANALİSTTEN ÇARPICI YORUM: TÜRKİYE HAFTER RÜZGARINI TERSİNE ÇEVİRDİ |VİDEO
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlundan Hafter açıklaması: Masada olmaması lazım DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN HAFTER AÇIKLAMASI: MASADA OLMAMASI LAZIM
Son dakika: MSB duyurdu: Darbeci Hafter milislerine ait 12 adet mühimmat imha edildi SON DAKİKA: MSB DUYURDU: DARBECİ HAFTER MİLİSLERİNE AİT 12 ADET MÜHİMMAT İMHA EDİLDİ

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA