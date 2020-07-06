06 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Libya tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Libya tepkisi

açıklamasında bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'yi suçlayanlara sert tepki gösterdi. Sözcü Çelik, "Türkiye'yi suçlayanların, katliam niyeti kursaklarında kalanlar" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
ABONE OL
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Libya tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Libya konusunda Türkiye'yi en çok suçlayanlara bakın, etiketin altında 'katliam şebekesi' yazar. Utanç verici bir zulmü, şimdi Türkiye'yi suçlayarak örtbas edeceklerini sanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, malum odakların herkesin gözü önünde Libya'da insanlık suçu işlediğini belirtti.

"TÜRKİYE'Yİ HEDEF GÖSTERİYORLAR"

"Türkiye herkesin gözü önünde bu şebekeleri durdurdu. İnsani felaketin sürmesini engelledi." ifadesini kullanan Çelik, Türkiye'yi suçlayanların, katliam niyeti kursaklarında kalanlar oluğunu vurguladı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Libya konusunda Türkiye'yi en çok suçlayanlara bakın, etiketin altında 'katliam şebekesi' yazar. Utanç verici bir zulmü, şimdi Türkiye'yi suçlayarak örtbas edeceklerini sanıyorlar. Libya'yı Ruanda yapamayınca Türkiye'yi hedef gösteriyorlar. İliklerine işlemiş bir ikiyüzlülükle uluslararası kavramları zehirliyorlar. Türkiye ise nefes olmaya, insanlık için zorda kalanların yanında olmaya devam ediyor. Bu şebekelerin Cumhurbaşkanımız ve Türkiye hakkında dediklerinin hiçbir önemi yok. Çünkü kendi zulümlerini örtmek için yine yalan söylüyorlar."

Son dakika: Başkan Erdoğandan flaş Libya açıklaması SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ LİBYA AÇIKLAMASI

Darbeci Hafter için çember daralıyor: Libya, Uluslararı Af Örgütüyle toplantı yaptı DARBECİ HAFTER İÇİN ÇEMBER DARALIYOR: LİBYA, ULUSLARARI AF ÖRGÜTÜ'YLE TOPLANTI YAPTI
İngiltereden flaş Libya açıklaması |Video İNGİLTERE'DEN FLAŞ LİBYA AÇIKLAMASI |VİDEO
Murtaza Karanfil: Türkiyenin Libya ekonomisindeki payı yüzde 30 seviyelerine çıkacak MURTAZA KARANFİL: TÜRKİYE'NİN LİBYA EKONOMİSİNDEKİ PAYI YÜZDE 30 SEVİYELERİNE ÇIKACAK

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA