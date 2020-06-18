18 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: MSB duyurdu: Darbeci Hafter milislerine ait 12 adet mühimmat imha edildi

Son dakika haberine göre , ve milisleri tarafından sivil yerleşim yerlerine atılan 12 adet mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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MSB DUYURDU: DARBECİ HAFTER'E DARBE!

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Darbeci Hafter ve milisleri tarafından sivil yerleşim yerlerine atılmış ve patlamamış çok sayıda mühimmat ile tuzaklanmış mayın/EYP'leri imha etmeye devam ediyoruz. EOD timlerimiz, 12 adet mühimmatı daha tespit ederek imha etti" denildi.

MSB duyurdu: Darbeci Hafter milislerine ait 12 adet mühimmat imha edildi | Video MSB DUYURDU: DARBECİ HAFTER MİLİSLERİNE AİT 12 ADET MÜHİMMAT İMHA EDİLDİ | VİDEO

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