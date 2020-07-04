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Libya'nın Cufra kentinde Hafter karşıtı protesto! Rus paralı milislere büyük tepki

Batı ve BAE destekli darbeci 'e ve milislerine halk tarafından tepki çok büyük... 'nın vilayeti merkezi Hun kenti sakinleri, darbeci Hafter'in saflarındaki Sudan'dan getirilen paralı Cancavid milisleri tarafından Libyalı bir gencin öldürülmesi üzerine düzenledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.07.2020 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020
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Libya'nın Cufra kentinde Hafter karşıtı protesto! Rus paralı milislere büyük tepki

Libya'nın orta kesimlerindeki Cufra vilayeti merkezi Hun kenti sakinleri, darbeci asker Halife Hafter'in saflarındaki Sudan'dan getirilen paralı Cancavid milisleri tarafından Libyalı bir gencin öldürülmesi üzerine protesto düzenledi.

Febrayer televizyon kanalının haberine göre, protestocular Hafter'e bağlı Cancavid ve Rus Wagner milislerinin kentte bulunmasını kınadı.

Hunlu protestocular, gösteriler sırasında Sudan'dan getirilen Cancavid milislerinin bulunduğu birçok yeri ateşe verdi.

Trablus ve çevresinin Hafter'e bağlı askerlerin elinden kurtarılmasıyla bölgeden kaçan paralı milisler kendilerine Cufra'yı merkez edinmişlerdi.

Perşembe günü Ziyad el-Arabi adlı Libya vatandaşı evinin önünde arabasına el koymak isteyen bir grup Cancavid milislerine engel olmak isterken açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

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