Son dakika haberi: Ennio Morricone hayatını kaybetti | Ennio Morricone kimdir?
Son dakika haberi... Oscar ödüllü İtalyan bestekar Ennio Morricone’nin hayatını kaybettiği belirtildi. 1928 doğumlu İtalyan müzisyen Ennio Morricone, 20. yüz yılın en tanınmış ve takdir görmüş film müzisyenlerinden biri olarak kabul ediliyor. 500'den fazla film ve diziye müzikleriyle hayat vermiştir, ancak en fazla Sergio Leone filmlerine yaptığı müziklerle hatırlanmaktadır.
ENNIO MORRICONE KİMDİR?
1928 doğumlu İtalyan müzisyen Ennio Morricone, 20. yüz yılın en tanınmış ve takdir görmüş film müzisyenlerinden biri olarak kabul ediliyor. 500'den fazla film ve diziye müzikleriyle hayat vermiştir, ancak en fazla Sergio Leone filmlerine yaptığı müziklerle hatırlanmaktadır.
Morricone, Western türündeki film müziklerinin efsane isimlerinden olarak biliniyor.
Bestecinin çalışmaları elektronika'dan rock'a, konçerto'dan avant-garde caz'a kadar çok geniş bir yelpazenin içinde yer alır. Bunların nispeten az bir kısmı Western tarzında olmasına rağmen, en çok bu işleriyle ün kazanmıştır. Morricone'nin minimal, rafine müzik tarzı bilhassa İyi, Kötü, Çirkin (Sergio Leone, 1966) ve Once Upon a Time in the West (Sergio Leone, 1968) gibi klasik spagetti westernlerinde kendini gösterir. Yine Sergio Leone'nin 1984 yapımı unutulmaz filmi Once Upon a Time in America filminin de müzikleri onun elinden çıkmıştır. Daha yakın zamanlarda, Misyon (The Mission, Roland Joffé, 1986), Dokunulmazlar (The Untouchables, Brian DePalma, 1987), ve Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988) gibi filmlere yaptığı müziklerle konuşulmuş ve olumlu eleştiriler almıştır.
Günümüz yönetmenleri, başta Quentin Tarantino olmak üzere Morricone'nin geçmiş çalışmalarına filmlerinde yer vermeyi sürdürmektedir. Morricone, 2007 yılında Onursal Oscar Ödülü'ne layık görülmüştür. 2016 yılında 88. Oscar Ödülleri'nde The Hateful Eight filmine yaptığı müziklerle En İyi Film Müziği dalında Oscar kazanmıştır.
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