Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Hafter açıklaması: Masada olmaması lazım

on dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Çavuşoğlu, ''Libya'da Hafter'in artık meşruiyeti yok, masada olmaması lazım" ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNNTÜRK ekranlarında Libya ile ilgili gelişmeleri paylaşıyor. Çavuşoğlu, ''Bizim için Libya ziyareti sürpriz olmadı. Libya konusunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz çalışmaları sizler de takip ediyorsunuz.'' ifadelerini kullandı.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Kapsamlı bir heyet ile, MİT Başkanımız Hazine ve Maliye Bakanımız Enerji Bakanımız başta olmak üzere görüşmelerimizi yaptık. Meşru Libya yönetimine desteğimizi tüm dünyaya göstermek için gittik. Sahada enine boyuna ne yapılacağına dair konuları ele aldık. Hiç kimseyle bilgi paylaşmadık. Libya yetkilileriyle temaslarımızı bilmeyen yok. Ruslarda son görüşmelerden sonra kalıcı bir ateşkes için Libyalılarla görüşmemiz gerektiğini biliyordu. Siyasi süreçte somut adımlar atılacak mı? Meşru yönetimle bunları görüşmemiz gerekiyordu ve görüştük. Ateşkes ilan edersin. Geçmişte de yaptık iyi niyetle yaparsın ama Moskova'ya gittik Hafter'in tavrı ortadaydı. Hafter'in göstermelik ateşkes çağrısını samimi bulmuyoruz. Libya ile başka ilişkilerimiz var. Deniz yetki alanları ile ilgili bir anlaşmamız oldu. Bu zenginlikleri birlikte nasıl yapabiliriz, bunları konuştuk. Ekonomik iş birliğimiz var. İstikrara kavuşturulan bölgelere firmalarımız döndürülebilir mi, ekonominin tüm boyutlarını görüştük. Tüm konuları 1 güne sığdırdık. Kapsamlı ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlama hamleleri vardı. Üçlü dörtlü anlaşmalar imzalanıyordu. Biz Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerliliğinin olmadığı söylüyoruz. Bunu sondaj çalışmalarımızla ve Libya ile anlaşmamızla gösterdik. Bunu kanıtlamış olduk.

"BİZ OLMASAYDIK BU SAVAŞ 10 YIL SÜRERDİ"

UMH toplantılarda ateşkesin şartlarını söylediler. Geçmişte ateşkes çalışmaları oldu bunlar boşa çıktı, çünkü Hafter bunlara uymadı saldırganlığın arttırdı. Ateşkes sonrası somut adımlar nedir? Hafter'e nasıl güveneceksin? Gittik Moskova'ya akşama kadar anlattık, Serrac metne imzayı attı ama Ruslar Hafter'i ikna edemedi. Sonuçlar belirlenmezse o ateşkes başarılı olmaz. Geçişte Hafter'den dolayı ateşkeste başarılı olamadık. Hafter'in bundan sonra muhatap alınmaması gerekiyor. Herkesin kabul ettiği bir metni Hafter kabul etmedi. Ateşkes ilan ettin, ondan sonra bunu kalıcı hale getirecek planlarınız yoksa o ateşkes kalıcı olmaz hemen bozulur. Bizden kaynaklanan sebeplerle değil ama bir ateşkes konusunda başarısızlık oldu, Hafter'i destekleyenler yüzünden.

Bu savaş Trablus içinde sokak savaşına dönseydi büyük bir kaos olurdu ve biz olmasaydık bu savaş 10 yıl sürerdi. Laf olsun diye bir ateşkes ilanı gerçekçi değil.

Bizim iktidarımız döneminde Afrika açılımı başladı. Birçok yerde ofisimiz var. Kızılayımız AFAD'ımız aynı şekilde. Birçok şehirde hastanelerimiz var. BU süreçte Afrikalıların söylediği şey şu; Sömürgeci anlayışıyla gelmeyen tek ülke sizsiniz.

Birçok ülke davet ediyor bizi. Libya'da da çok sayıda petrol kuyuları var. Anlaşmadan sonra orada da mutlaka zenginlikler vardır. Kazan kazan anlayışıyla Avrupa şirketlerinin yerine bizim firmalarımız enerji konusunda iş birliği yapsa bu kötü bir şey mi? Bunun neresinde zarar var? Bizim dış politikadaki önceliğimiz bu. Kazan kazan anlayışıyla gitmemiz lazım. Biz sömürgeci değiliz iş birliği yapmaya hazırız. Oradaki çıkarlarımız gözetmek başka türlü yorumlanmasın.

"HAFTER'İN ARTIK MEŞRUİYETİ YOK, MASADA OLMAMASI LAZIM"

Biz gittiğimiz hiçbir yerde ayrımlara girmiyoruz. O ülkeyi bölelim sömürelim anlayışı sömürgecilerin anlayışıdır. Siyasi bütünlüğünü sağlamak için eşit bir şekilde paylaşılması gerekiyor. Ama ekonomik reformlarla ilgili tecrübe paylaşımın yapmaya başladık. O ülkede kabileler var aşiretler var, hepsinin farklı yapıları var. Tüm bunlarında desteği alınarak bir anlaşma sağlandı. Hafter'in artık meşruiyeti yok, masada olmaması lazım. 7 milyon nüfusun 5 milyondan fazlası UMH tarafında olsa bile niye kalan kardeşlerimiz dışlansın.

Daha önce kontrol ettiği alanı üç katına çıkardı. Bu şehirlerde o insanların beklentileri var. Her şeyden önce temel ihtiyaçlar… Libya halkına verilecek hizmetler konusunda da UMH'ye biz destek veriyoruz. Hafter gibi bir zihniyetin burada olması ancak fitne, kavga ve iç savaşı getirir.

Bazıları bölelim yönetelim bazıları enerji kaynakları bölgesi bizim olsun kalanı bölelim anlayışında. Bu doğru değil. Abu Dabi yönetiminin bunu yaptığını görüyoruz. Şimdi Yemen'i de bölmeye çalışıyor. Fitneyi tetikliyor. Bu düşüncede olan ülkeler var. Biz buna kesinlikle karşıyız. Bu bölgedeki kaosu daha da derinleştirir.

Hatasından dönüp Libya'yı birleştirmek için meşru yönetimle hareket etmek isteyen ülkeler varsa , sonuçta atılan doğru adımlarla bizimle birlikte hareket etmek isteyen olursa biz bunlarla hareket ederiz. Bu Libya içinde geçerli Doğu Akdeniz içinde.