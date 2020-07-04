Katar'dan Türkiye yorumu: Her geçen gün daha çok güçleniyor
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, sosyal medya hesabından yaptığı açıkamada, ülkesinin Türkiye ile kurduğu ilişkilerden övgüyle bahsetti. Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Lulue el-Hatır, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz perşembe yaptığı Katar ziyaretinin zamanlamasına dikkat çekmişti.
Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "Türkiye ile stratejik ilişkilerimiz günden güne güçleniyor" ifadelerini kullandı.
BU ALANLARDA "DAHA DA GÜÇLENDİ"
Al Sani, iki kardeş ülke ve halkın ekonomi, yatırım, ticaret, enerji, savunma alanlarındaki ortak çıkarlarının her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi.
ZİYARETİN ZAMANLAMASINA VURGU YAPTI
Al Jazeera televizyonuna konuşan Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Lulue el-Hatır, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son Katar ziyaretinin zamanlamasının iki ülke arasındaki ilişkilerindeki derinliğe işaret ettiğini dile getirdi.
Hatır, Katar ve Türkiye'nin Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklediklerini her iki ülkenin de Libya'da siyasi süreçle ilerlenmesine destek verdiklerini kaydetti.
Bu yönüyle iki ülke arasındaki görüşlerde büyük uyum olduğuna işaret eden Hatır, Türkiye ve Katar'ın bölgede istikrarın sağlanması için çaba gösterdiklerini vurguladı.
ZİYARETİN ANA GÜNDEMİ BÖLGEMİZDEKİ SICAK KONULAR
Başkan Erdoğan'ın son ziyaretindeki gündeme değinen Hatır, görüşmelerde bölge konularına daha fazla zaman ayrıldığını, bunlar arasında Filistin meselesi ve İsrail'in ilhak planının ele alındığını, konuya ilişkin Katar ve Türkiye'nin bu plana karşı olduklarını açıkça duyurduklarını aktardı.
Başkan Erdoğan, perşembe günü Katar'a düzenlediği ziyarette Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti.
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