04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Son dakika: Somali’de bomba yüklü araçla saldırı

Son dakika haberine göre ’de bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda yaralıların olduğunu henüz bir can kaybının olmadığını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.07.2020
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Son dakika: Somali’de bomba yüklü araçla saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu güne bir terör saldırısıyla uyandı. Somali İletişim Bakanlığı Sözcüsü İsmail Mukhtar Omar, bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaralıların olduğunu ancak henüz bir can kaybının rapor edilmediğini aktardı. Güvenlik güçlerinin saldırıda kullanılan araca, patlama öncesinde ateş açtığı bilgisi paylaşıldı.

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