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Son dakika: Başkan Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan , bin ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN, KATAR EMİRİ AL SANİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Başkan , bin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki liderin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

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