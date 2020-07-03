Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'den Türkiye hakkında flaş açıklama

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Araplar ve Türkiye arasındaki ortak kültürel mirasın, bölgenin istikrarı ve kalkınması için yapıcı bir iş birliği tesis ettiğini belirtti.

Katar Emiri Al Sani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldikten sonra Twitter hesabından açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Katar ve Türk halkları arasındaki ilişkilerin derinliğine dikkat çeken Al Sani, "Araplar ve Türkiye arasındaki ortak kültürel miras ve coğrafi yakınlık bölgenin istikrarı ve kalkınması için yapıcı bir iş birliği tesis ediyor; insanlığın ilerlemesine de eksiksiz bir katkı sunuyor." ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI KONULARDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Katar resmi haber ajansı QNA'nın Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin haberinde de iki liderin, Filistin, Libya, Suriye ve Yemen'deki önemli gelişmeleri ele aldığı ve iki ülke için ortak öneme sahip uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Liderlerin iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha ileri seviyelere taşınması kararlılığını vurguladığı dile getirilen haberde, özellikle ekonomi, ticaret, yatırım, enerji ve savunma alanlarında ortak çıkarların geliştirilmesi konularının ele aldığı belirtildi.

Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar ziyaretine katılmıştı.