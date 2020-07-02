02 Temmuz 2020, Perşembe
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Başkan Erdoğan Katar caddelerinde Türk bayrakları ile karşılandı

Başkan , Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmek için Katar'a gitti. Katar'da Başkan Erdoğan için caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı.

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Giriş Tarihi: 02.07.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'A KATAR'DA BÜYÜK JEST

Başkan , bugün günü birlik ziyareti için 'ne gitti. Ülkenin caddeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için Türk bayraklarıyla donatıldı. Katarlı bir kişi bu görüntüyü çekerek paylaştı. İşte o anlar:

Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını döneminde ilk ziyaretini bugün günü birlik olarak gittiği Katar'a yaptı. Körfez Ülkesi Katar'ın caddeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için Türk bayraklarıyla donatıldı. Katarlı bir kişi bu görüntüyü çekerek sosyal medyada paylaştı.

İşte o anlar:

Başkan Erdoğan Katar caddelerinde Türk bayrakları ile karşılandı BAŞKAN ERDOĞAN KATAR CADDELERİNDE TÜRK BAYRAKLARI İLE KARŞILANDI

DAMLA KAYA / SABAH

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Katar'a ziyaret! Normalleşme sonrası bir ilk SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KATAR'A ZİYARET! NORMALLEŞME SONRASI BİR İLK

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