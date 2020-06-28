Libya'da Hafter'in savaş suçları hakkında açıklama
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Uluslararası Ceza Mahkemesinden ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işlediği suçların soruşturulması için acilen ekip gönderilmesini istedi.
Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi'nin, Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Serrac, UCM'ye Hafter milislerinin işlediği suçların araştırılması için ekip gönderme çağrısında bulundu.
Gönderilecek ekibe gerekli desteğin sunulacağı sözünü veren Serrac, yapılanların cezasız kalmasının, Hafter milislerini, Ruanda ve Bosna-Hersek'teki soykırım ve Nazilerin işlediği suçlardan bu yana benzeri görülmemiş suçlar işlemeye teşvik ettiğini belirtti.
Açıklamaya göre Serrac, Hafter milislerinin sivillere, sivil havaalanlarına, göçmenlerin kaldığı barınaklara saldırmasını ve Milletvekili Siham Sergiva'nın Bingazi'deki evinden kaçırılmasını, savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirdi.
Hafter milisleri, geçen temmuz ayından bu yana Milletvekili Sergiva'yı bilinmeyen bir yerde tutuyor.
UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, 22 Haziran'da Libya'da bulunan toplu mezarların "savaş suçu" veya "insanlığa karşı suçlara" delil teşkil edebileceğini belirtmişti.
BM Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) 24 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, Libya'daki olayları araştırmak için BM İnsan Hakları Konseyine bağlı Libya Uluslararası Araştırma Komisyonunun kurulduğu duyurulmuştu.
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