Pakistan Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü
Pakistan ordusu, Hindistan’a ait insansız hava aracının Keşmir'de düşürüldüğünü açıkladı. Pakistan ordusu bu yıl içerisinde 9. kez Hindistan'a ait İHA düşürdü.
Pakistan ordusu, iki ülke sınırındaki Kontrol Hattı'nı ihlal ederek Pakistan tarafındaki bölgeye giren Hindistan'a ait insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.
Ordu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hint İHA'sının Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafını 850 metre ihlal ettiğini belirtti.
İftikhar, Hindistan'a ait İHA'nın ordu birliklerince düşürüldüğünü ve bunun Pakistan birlikleri tarafından bu yıl düşürülen 9'uncu Hint İHA'sı olduğunu kaydetti.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD'den flaş koronavirüs açıklaması
- Doktorları şoke eden olay!
- Facebook CEO'su Zuckerberg'e şok!
- Libya "kritik" dedi! O ülkelere açık mesaj verdi
- "Rusya ABD askerlerini öldürdüğü için ödül mü verdi?"
- İtalya koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
- Belçika'dan Müslüman kadınlar için başörtüsü hamlesi
- Yeni vaka sayılarında artış yaşayan İran'dan flaş karar
- Muhabir canlı yayında dehşeti yaşadı
- 5,5 milyon kişi Kovid-19'u yendi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den bronzlaştırıcı güneş kremi yağı sürprizi! BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- e-Nabız korona test sonucu sorgulama! e-Nabız Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?
- Yarın kaça kadar yasak var? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?
- Muhteşem sezon finaliyle izleyiciyi mest etti! Kuruluş Osman yeni sezonda Turgut Alp ve Ertuğrul Bey gelecek mi?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? İşte ödeme tarihleri...
- Yarın yasak var mı? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaça kadar? İşte yasak saatleri...
- YKS TYT zor muydu, kolay mıydı? 2020 YKS yorumları | YKS üniversite sınavınız nasıl geçti?
- YKS 2020 Hukuk Fakültesi taban puanları açıklandı mı? Hukuk Fakültesi yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması...
- ÖSYM son dakika tarih verdi! 2020 üniversite kontenjanları ne zaman belli olacak? 2020 YKS kontenjanları...
- Emekliler çifte bayram yaşayacak! 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihleri
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
- YKS baraj puanı 2020: YKS'de kaç net kaç puan getirir? YKS TYT puan hesaplama nasıl yapılır?