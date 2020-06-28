28 Haziran 2020, Pazar
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Pakistan Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü

ordusu, ’a ait insansız hava aracının Keşmir'de düşürüldüğünü açıkladı. Pakistan ordusu bu yıl içerisinde 9. kez Hindistan'a ait İHA düşürdü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.06.2020
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PAKİSTAN HİNDİSTAN'A AİT İHA'YI DÜŞÜRDÜ

ordusu, iki ülke sınırındaki Kontrol Hattı'nı ihlal ederek Pakistan tarafındaki bölgeye giren 'a ait insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Ordu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hint İHA'sının Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafını 850 metre ihlal ettiğini belirtti.

İftikhar, Hindistan'a ait İHA'nın ordu birliklerince düşürüldüğünü ve bunun Pakistan birlikleri tarafından bu yıl düşürülen 9'uncu Hint İHA'sı olduğunu kaydetti.

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