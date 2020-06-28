28 Haziran 2020, Pazar
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ABD Başkanı Trump, tepkiler üzerine o paylaşımını silmek zorunda kaldı

Son dakika haberleri...  Başkanı  hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bu paylaşım takipçileri tarafından “ırkçı” olduğu için gördü. Trump, tepkilerin ardından paylaşımı sildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.06.2020
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ABD BAŞKANI TRUMP, TEPKİLER ÜZERİNE O PAYLAŞIMINI SİLMEK ZORUNDA KALDI

Başkanı , sosyal medyayı aktif olarak kullanan liderlerin başında geliyor. Başkan Trump, bugün hesabında "The Villages'taki harika insanlara teşekkür ediyorum. Radikal Sol Hiçbir Şey Yapmıyor Demokratlar Sonbaharda Düşecek. Yolsuz Joe postu deldirdi. Yakında görüşmek üzere!!!" başlığı ile bir video paylaştı. Trump'a videoda ırkçı söylemler olması nedeni ile gösterildi. Videoda Trump destekçileri ile karşıtları arasında yaşanan küfürlü söz düellosunda golf arabası kullanan destekçilerden birinin ırkçı slogan olan White Power (Beyazların Gücü) dediği duyuluyor. Trump karşıtlarının ise adama "Nazi" ve "Irkçı" diyerek, karşılık verdiği görülüyor.

Başkan Trump, gelen tepkilerin ardından videoyu sosyal medya hesabından sildi. 'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada ise Başkan Trump'ın videodaki ifadeleri kesinlikle duymadığı vurgulandı.

Trump, 2017 tarihinde beyaz milliyetçiler iyi insanlar demişti.

ABD Başkanı, 2017 tarihinde Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde beyaz milliyetçiler ve protestocular arasındaki çatışmalara yönelik yaptığı açıklamada "Her iki tarafta da çok iyi insanlar var" demiş ve uzun süre tartışmalara neden olmuştu.

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