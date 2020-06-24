24 Haziran 2020, Çarşamba
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ABD'den Libya için Türkiye ve Rusya açıklaması

ABD , basın toplantısında 'daki darbe girişimine dair açıklamalarda bulundu. Pompeo, "Hedefimiz, Türkler veya Ruslar olsun, herhangi bir kaynaktan silah tedariğini önlemek" şeklinde konuştu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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ABD'DEN TÜRKİYE VE RUSYA AÇIKLAMASI

ABD yaptığı açıklamada, "'daki siyasi müzakereleri yeniden başlatmak için Avrupalı ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Hedefimiz, Türkler veya Ruslar olsun, herhangi bir kaynaktan silah tedariğini önlemek" dedi.

İRAN İÇİN "TERÖRÜ FİNANSE EDİYORLAR" İDDİASI

5 İran şirketi için yeniden yaptırım kararı alındığını belirten Bakanı Mike Pompeo, İran'ın terör örgütlerini finanse ettiğini iddia etti. Pompeo ayrıca ABD'nin birçok bölgede DEAŞ ile mücadeleye devam ettiğini dile getirdi.

İran hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Pompeo, "İran, IAEA ile işbirliği yapmayı reddediyor. İran'a yönelik genişletilmiş silah ambargosu tasarısının BM Güvenlik Konseyinden geçmesini umuyoruz" şeklinde konuştu.

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