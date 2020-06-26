26 Haziran 2020, Cuma
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ABD'den YPG-PKK'ya 21 milyon dolar nakit yardım

Beşşar Esad rejimi ile destekçilerine yaptırım öngören ""nın yürürlüğe girmesinin ardından 'li yetkililer, terör örgütü /'ya destek amaçlı 21 milyon dolar verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esad rejimi ile destekçilerine yaptırım öngören 'nı 17 Haziran'da uygulamaya koyan , terör örgütü /'ya sahip çıktı.

ABD'li yetkililer, söz konusu yasadan etkilenmemesi için YPG/PKK'ya 21 milyon dolar nakit yardımında bulundu.

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Yasanın yürürlüğe girmesinden bir gün sonra maddi destekle rahatlayan terör örgütü, işgalindeki bölgelerde ödediği maaşlara yüzde 150 oranında zam yaptı.

Kaynaklar, bu yardımın tek sefere mahsus olmadığını belirterek, ABD'li yetkililerin, terör örgütünün ihtiyaç duyması halinde benzer destekler sağlamayı vadettiğini aktardı.

ABD DIŞİŞLERİ İNKAR ETTİ, KOALİSYON NET YANIT VEREMEDİ

AA'nın örgüte yardım konusunu sorduğu ABD öncülüğündeki 'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcülüğü, konunun muhatabı olarak ABD Dışişleri Bakanlığını gösterdi. ABD Dışişleri ise AA'ya konuyla ilgisi olmayan genel nitelikli bir açıklama iletti.

AA'nın, Koalisyona yeniden "SDG'ye (YPG/PKK) doğrudan mali yardımda bulundunuz mu?" sorusunu yöneltmesi üzerine Sözcü Albay Myles Caggins, SDG adını kullanan YPG/PKK'ya yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) önleme ve sağlık yardımı için 1,2 milyon dolar verdiklerini belirtti.

Caggins'e, "Aylar önceki sağlık yardımları değil Sezar Yasası nedeniyle nakit para yardımında bulundunuz mu?" diye sorulması üzerine ise devreye ABD girdi. Bakanlık kendilerinin örgüte herhangi bir maddi yardımda bulunmadığını kaydetti.

Böylece ABD öncülüğündeki Koalisyon, AA'nın tespit ettiği son nakit yardımına ilişkin doğrudan ve net açıklama yapmaktan kaçındı.

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