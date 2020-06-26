ABD'den YPG-PKK'ya 21 milyon dolar nakit yardım
Beşşar Esad rejimi ile destekçilerine yaptırım öngören "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nın yürürlüğe girmesinin ardından ABD'li yetkililer, terör örgütü YPG/PKK'ya destek amaçlı 21 milyon dolar verdi.
ABD'li yetkililer, söz konusu yasadan etkilenmemesi için YPG/PKK'ya 21 milyon dolar nakit yardımında bulundu.
Yasanın yürürlüğe girmesinden bir gün sonra maddi destekle rahatlayan terör örgütü, işgalindeki bölgelerde ödediği maaşlara yüzde 150 oranında zam yaptı.
Kaynaklar, bu yardımın tek sefere mahsus olmadığını belirterek, ABD'li yetkililerin, terör örgütünün ihtiyaç duyması halinde benzer destekler sağlamayı vadettiğini aktardı.
ABD DIŞİŞLERİ İNKAR ETTİ, KOALİSYON NET YANIT VEREMEDİ
AA'nın örgüte yardım konusunu sorduğu ABD öncülüğündeki DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcülüğü, konunun muhatabı olarak ABD Dışişleri Bakanlığını gösterdi. ABD Dışişleri ise AA'ya konuyla ilgisi olmayan genel nitelikli bir açıklama iletti.
AA'nın, Koalisyona yeniden "SDG'ye (YPG/PKK) doğrudan mali yardımda bulundunuz mu?" sorusunu yöneltmesi üzerine Sözcü Albay Myles Caggins, SDG adını kullanan YPG/PKK'ya yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) önleme ve sağlık yardımı için 1,2 milyon dolar verdiklerini belirtti.
Caggins'e, "Aylar önceki sağlık yardımları değil Sezar Yasası nedeniyle nakit para yardımında bulundunuz mu?" diye sorulması üzerine ise devreye ABD Dışişleri Bakanlığı girdi. Bakanlık kendilerinin örgüte herhangi bir maddi yardımda bulunmadığını kaydetti.
Böylece ABD öncülüğündeki Koalisyon, AA'nın tespit ettiği son nakit yardımına ilişkin doğrudan ve net açıklama yapmaktan kaçındı.
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