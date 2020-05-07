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Rusya, Beşşar Esad rejimine çalışan unsurları 1.000 dolara Libya'da savaştıracak | Rus komutan ve heyet detayı

, 'nin güneyindeki Dera ilinde para karşılığında Beşşar Esad rejimini safında yer alan silahlı unsurları, 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'in saflarında aylık 1000'er dolar karşılığında savaştıracak.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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RUSYA'DAN KİRLİ PLAN! BİN DOLARA LİBYA'DA SAVAŞTIRACAK

, söz konusu silahlı güçlere aylık 1000'er dolar ve yenilenebilir 3 aylık sözleşme önerdi - Teklifi kabul edenler, eğitimlerin ardından 'da Hafter saflarına katılacak

Rusya, 'nin güneyindeki Dera ilinde para karşılığında Beşşar Esad rejimini safında yer alan silahlı unsurları, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'in saflarında aylık 1000'er dolar karşılığında savaştıracak.

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de Esad rejimine destek veren Rusya, Libya'da da Hafter saflarını Suriyeli paralı savaşçılarla güçlendirmeyi planlıyor.



1000'ER DOLARLIK KİRLİ SÖZLEŞME

Bir üst düzey Rus komutan ve emrindeki heyet, 24 Nisan'dan bu yana Dera ilinde Esad rejimine para karşılığında hizmet veren silahlı unsurlarla bir dizi toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Rus tarafı silahlı unsurlara Libya'da Hafter saflarında savaşmaları karşılığında aylık 1000'er dolar ve yenilenebilir 3 aylık sözleşmeyi önerdi.

Bu teklife bir grup karşı çıkarken, bir grup ise sözleşmeyi kabul etti.

Teklifi kabul edenler halihazırda, Dera'da daha fazla paralı savaşçı toplamak için çalışmalar yapıyor.

Rusya'dan maaş alacak bu unsurlar, kısa süre içerisinde Suriye'de Rus kamplarında hızlandırılmış eğitimlerin ardından, Libya'ya gönderilecek.

KUNEYTRA İLİNDE DE BENZER ANLAŞMA OLMUŞTU

Rusya, geçen ay da Suriye'nin sınırındaki Kuneytra ilinde para karşılığında Esad rejimine çalışan 300-400 savaşçıyla anlaşmıştı.

Ruslarla aylık 1000'er dolar karşılığında el sıkışan Kuneytralı silahlı unsurlar, yakın zamanda Suriye'de devam eden eğitimlerin ardından Hafter saflarına katılacak.

Hafter saflarında, Rus paralı askerler, Sudan'dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçı bulunuyor.

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