Yunanistan darbeci Hafter'i desteklediğin itiraf etti
Libya'da darbeci Hafter'i destekleyen Yunanistan'ın Başbakanı Miçotakis’in ulusal güvenlikten sorumlu danışmanı Thanos Dokos, her şeyi itiraf etti. Hafter'in sayılı günlerinin kaldığını belirten Dokos, "Bizim güvenip destek vermiş olduğumuz Hafter, öyle görünüyor ki savaşı kaybetmekte" dedi.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ulusal güvenlikten sorumlu danışmanı Thanos Dokos, Yunan medyasına açıklamalarda bulundu. Dokos, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) karşı darbeci General Halife Hafter'e destek verdiklerini ifade etti.
"DESTEK VERDİĞİMİZ HAFTER KAYBEDİYOR"
Dokos, Libya'daki son duruma yönelik yaptığı açıklamada, "Bizim güvenip destek vermiş olduğumuz Hafter, öyle görünüyor ki savaşı kaybetmekte ve sayılı siyasi günleri kalmakta" şeklinde konuştu. Dokos, Yunan hükümetinin Hafter'e bağlı birliklerin UMH güçlerine karşı yeterli kapasitede olmadığını kabul ettiğini belirtti.
Dokos'un söz konusu açıklamalarının ardından Yunan tarafında darbeci Hafter'in Libya'daki savaşı kaybetmiş olduğu yönünde yorumlar yapılmaya başlandı.
Öte yandan Türkiye ile Libya arasında "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat"ın imzalanmasının ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'ya giderek Hafter ile görüşmüştü. Daha sonra darbeci Hafter, Yunan yetkililer tarafından Atina'da kabul edilmişti.
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