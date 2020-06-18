Yunanistan Türkiye'nin Libya anlaşmasını İsrail'e şikayet etti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Batı Kudüs'te görüştü. Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmayı gündeme alan Miçotakis, küstah açıklamalarıyla gündem oldu. Miçotakis, Türkiye'nin anlaşmasının yasa dışı olduğunu iddi etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen uluslararası turizm sektörünün 1 Ağustos itibariyle yeniden faaliyete başlaması için çalışma yürüttüklerini söyledi.
BATI KUDÜS'TE GÖRÜŞTÜLER
Netanyahu, 2 günlük resmi ziyaret için İsrail'e gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde görüştü.
Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında Netanyahu, ülkede 1 Ağustos itibariyle uluslararası turizm sektörünün yeniden faaliyete başlaması için çalıştıklarını belirtti.
Netanyahu, turizm sektörünün faaliyete başlaması halinde İsrailli turistlerin tatile gitmeleri için izin verilecek ülkelerin başında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) geleceğini ifade etti.
İSRAİLLİLERİ DAVET ETTİ
Miçotakis ise, Yunanistan ile İsrail arasındaki ikili ilişkilerin gün geçtikçe geliştiğini dile getirirken, İsrailli turistleri ülkelerinde ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını kaydetti.
Turizm sektörünün açılması halinde tatil için Yunanistan ve GKRY'ne giden İsrailliler, ülkelerine döndüklerinde Kovid-19 nedeniyle getirilen 14 gün evde karantina şartından muaf tutulacak.
"TÜRKİYE'NİN LİBYA İLE ANLAŞMASI YASADIŞI" DEDİ
Bu arada Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat'a da değinen Miçotakis, söz konusu anlaşmanın "yasa dışı" olduğunu iddia etti.
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