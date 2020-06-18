18 Haziran 2020, Perşembe
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Yunanistan Türkiye'nin Libya anlaşmasını İsrail'e şikayet etti

Binyamin  ve  Başbakanı Kiryakos Miçotakis Batı Kudüs'te görüştü. 'nin Libya ile yaptığı anlaşmayı gündeme alan Miçotakis, küstah açıklamalarıyla gündem oldu. Miçotakis, Türkiye'nin anlaşmasının yasa dışı olduğunu iddi etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.06.2020
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TÜRKİYE'NİN LİBYA ANLAŞMASINI İSRAİL'E ŞİKAYET ETTİ

Binyamin , ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen uluslararası sektörünün 1 Ağustos itibariyle yeniden faaliyete başlaması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

BATI KUDÜS'TE GÖRÜŞTÜLER

Netanyahu, 2 günlük resmi ziyaret için İsrail'e gelen Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde görüştü.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında Netanyahu, ülkede 1 Ağustos itibariyle uluslararası yeniden faaliyete başlaması için çalıştıklarını belirtti.

Netanyahu, turizm sektörünün faaliyete başlaması halinde İsrailli turistlerin tatile gitmeleri için izin verilecek ülkelerin başında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin () geleceğini ifade etti.

İSRAİLLİLERİ DAVET ETTİ

Miçotakis ise, Yunanistan ile İsrail arasındaki ikili ilişkilerin gün geçtikçe geliştiğini dile getirirken, İsrailli turistleri ülkelerinde ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Turizm sektörünün açılması halinde tatil için Yunanistan ve GKRY'ne giden İsrailliler, ülkelerine döndüklerinde Kovid-19 nedeniyle getirilen 14 gün evde karantina şartından muaf tutulacak.

"TÜRKİYE'NİN LİBYA İLE ANLAŞMASI YASADIŞI" DEDİ

Bu arada Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan 'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat'a da değinen Miçotakis, söz konusu anlaşmanın "yasa dışı" olduğunu iddia etti.

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