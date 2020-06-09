09 Haziran 2020, Salı
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Yunanistan ve İtalya'dan İyon Denizi'nde anlaşma

ve , ’nde iki ülke arasında Ekonomik Münhasır Bölge () sınırlandırma anlaşması imzaladı. Öte yandan, Yunan basınındaki haberlerde, Yunanistan ve İtalya arasında imzalanan anlaşmanın 3 temelde gelişmesinin öngörüldüğü belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.06.2020
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YUNANİSTAN VE İTALYA ARASINDA ANLAŞMA
Dışişleri Bakanlığında, Yunanistan ve Dışişleri Bakanı Luigi tarafından imzalanan anlaşma sonrasında basın toplantısı düzenlendi.

Dendias, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasında varılan anlaşmanın, aslında Yunanistan ile İtalya arasında kıta sahanlığı ile ilgili 1977'de imzalanan anlaşmanın devamı olduğunu belirterek, yeni anlaşmayla alanlarındaki adaların haklarının belirlendiğini söyledi.

Söz konusu anlaşma ile Yunan balıkçıların haklarının güvence altına alındığını savunan Dendias, "Bu önemli bir gelişme, tarihi bir gün." dedi.

konusuna değinen Dendias, Libya'da, Yunanistan'ın aracılığıyla siyasi bir çözüm bulunmasından yana olduğunu savunarak, Atina'nın, 'ın bu konudaki girişimini desteklediğini belirtti.

Di Maio da, dış politika konusunda İtalya ve Yunanistan arasında yakın bir iş birliği bulunduğunu söyledi.

Dendias ile görüşmesinde, Avrupa Birliği () ile ilgili konuların yanı sıra Yunanistan'ın normalleşme adımları kapsamında sınırlarını açma kararı aldığı ülkeler arasına İtalya'nın bulunmaması konusunu konuştuğunu belirten Di Maio, Dendias'ın kendisine haziran sonuna kadar sınırlarını İtalya'ya yeniden açacağı konusunda teminat verdiğini söyledi.

Öte yandan, Yunan basınındaki haberlerde, Yunanistan ve İtalya arasında imzalanan anlaşmanın 3 temelde gelişmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Buna göre, ilk aşamada iki ülke arasında MEB anlaşması imzalanacak ve daha sonra taraflar arasında İtalyan balıkçıların Yunan kara sularındaki faaliyetlerinin devam etmesini güvence altına alacak ek bir sözleşme imzalanacak. Ardında da Yunanistan'ın 'nde kara sularını 12 mile çıkarması durumunda İtalyan balıkçıların endişelerini karşılayacak bir tasarı Atina ve Roma tarafından ortaklaşa hazırlanarak Avrupa Konseyine sunulacak.

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