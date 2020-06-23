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İtalya'da polisten büyük skandal! Tunuslu gençleri birbirlerine tokatlattırdı | Video izle

’nın Agrigento kentinde , Tunuslu iki genci birbirlerine tokatlattırdı. Olayın İtalyan medyasında geniş yankı uyandırmasının ardından polis açığa alındı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.06.2020
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İTALYA’DA SKANDAL! ÜLKE BU GÖRÜNTÜYÜ KONUŞUYOR

ABD'de siyahi George Floyd'un Amerikan şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından benzer görüntüler 'dan geldi.

İtalyan medyasında dolaşan görüntüleri, polis şiddetinin boyut değiştirdiğini gözler önüne serdi.

İtalya'da polisten büyük skandal! Tunuslu gençleri birbirlerine tokatlattırdı | Video izle İTALYA'DA POLİSTEN BÜYÜK SKANDAL! TUNUSLU GENÇLERİ BİRBİRLERİNE TOKATLATTIRDI | VİDEO İZLE

TUNUSLU GENÇLERİ BİRBİRLERİNE TOKATLATTIRDI

İtalya'nın Agrigento kentinde çekilen görüntülerde, İtalyan polisi İki Tunuslu genci, polisler ve diğer mültecilerin önünde birbirlerini dövdürdü. Amatör kamera görüntülerinde, İtalyan polisi önce Tunuslu gençlerden birine diğerine atmasını söylüyor.



SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Tunuslu genç, arkadaşına yavaşça bir tokat attıktan sonra polis, tokat atan Tunuslu gence şiddetli bir tokat atarak sert bir şekilde tokat atmasını söylüyor. Gençlerin birbirlerine tokat atmasını söyleyen polis, gençlerin birbirlerine hafif şekilde tokat atmasından memnun olmayarak her iki genci de şiddetli bir şekilde tokatlıyor. Tunuslu gençlerden biri aldığı tokat darbelerinin ardından kulağını tutarak yere oturuyor.

Olayın İtalyan medyasında geniş yankı uyandırmasının ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve polisin açığa aldığı öğrenildi.

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