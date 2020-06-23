23 Haziran 2020, Salı
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Afganistan'da Taliban saldırısı: 9 polis öldü

militanlarının, 'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 9 polis hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.06.2020
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AFGANİSTAN'DA TALİBAN SALDIRISI: 9 POLİS ÖLDÜ

Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, militanların, ilçesindeki polis karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Saldırıda 9 polisin yaşamını yitirdiğini belirten Muradi, 3 polisin de yaralandığını aktardı.

Muradi, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğünü, 5'inin de yaralandığını kaydetti.

'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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