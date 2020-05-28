Almanya FETÖ'cü hain Adil Öksüz'ü neden koruyor?
15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ’nün yeni merkezi haline gelen Almanya, hainleri korumak için elinden geleni yapıyor. Daha önce Berlin’de yaşadığı ortaya çıkan FETÖ’cü hain Adil Öksüz ile ilgili sorular yanıtsız bırakan hükümet ret cevabında ilginç detaylara yer verdi. Sabah gazetesinden İsmail Erel'in haberi...
Almanya, hain 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kaçarak Almanya'ya Adil Öksüz'ü korumak için "şahsi bilgileri koruma yasasının" arkasına saklanıyor. Öksüz ile ilgili ısrarlı soruları yanıtlamaktan kaçınan Almanya İçişleri Bakanlığı, Öksüz ile ilgili sorulara "Şahsi bilgilerin korunması esası nedeniyle bilgi veremiyoruz" cevabını verdi.
DEMEK Kİ ALMANYA'DA
Ancak bu cevap, Adil Öksüz'ün Almanya'da bulunduğuna dair dolaylı doğrulama oldu. Çünkü Almanya şahsi bilgileri koruma yasasını haliyle sadece bu ülkede yaşayan insanlar için uygulayabiliyor. Bir başka ülkede yaşayan birinin şahsi bilgileri Almanya'da olmayacağından, bu yasaya sığınarak bilgi vermemesi de söz konusu değil.
Adil Öksüz ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan resmi yollardan yanıt alamayınca, bu kez Bilgi Alma Özgürlüğü Yasası uyarınca bilgi istenildi.
"OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR"
Sadece bu cevap değil, verilen yanıtın içinde satırların arasına gizlenmiş önemli bilgiler yer alıyor. Bakanlık, "özel iade talepleri ve bununla ilgili alınan somut önlemler" konusunda bilgi verilemeyeceğini açıkladığı gibi, "Bilgi Alma Yasası uyarınca, verilecek bilgilerin uluslararası ilişkilere olumsuz etkisi olabilir ihtimali nedeniyle bilgi alma hakkı bulunmamaktadır" dedi.
Bakanlık, "Bunun daha ötesinde bilgiler, Bilgi Alma Özgürlüğü Yasası'nın 5. maddesinin 1. fıkrasında yer alan şahsi bilgilerin korunması esası uyarınca verilemez" cevabını verdi.
İŞTE SABAH'IN SORULARI
İçişleri Bakanlığı'nın cevaplamaktan kaçındığı sorular şöyle:
Hükümet Adil Öksüz ile ilgili hangi bilgilere sahip? Almanya'da mı yaşıyor? İkametiyle ilgili bilgi var mı?
Almanya'da ise, korunuyor mu? Korunuyorsa neden? Tehlike altında mı?
Nerede kaldığı bilinmiyorsa, ikametinin tespit edilmesi yönünde bir çalışma var mı?
Adil Öksüz aranıyor mu?
Eğer Almanya'da ise, neden Almanya'ya geldi? Almanya'da yardımcıları mı var?
Öksüz ile Diyalog ve Eğitim Vakfı arasında bağlantı var mı?
Alman hükümetine göre Adil Öksüz darbe girişimine karıştı mı? Eğer hayır ise, bu cevap hangi bilgilere dayanıyor?
İçişleri Bakanlığı reddetti. Ancak ret cevabında, ilginç detaylara yer verildi.
"KİŞİ ONAY VERMELİ"
Yazılı cevapta, özetle şöyle denildi: "İstediğiniz bilgiler içerik olarak uluslararası adli yardımlaşma ile ilgili. Adli yardımlaşmanın hedefi yapıcı ve güvenilir bir işbirliğidir. Bilgilerin açıklanması, ülkeler arasındaki bu güvene dayalı işbirliğini tehlikeye sokabilir. Şahsi bilgilerin korunması yasası nedeniyle daha fazla bilgi verilmesi mümkün değil. Bu ancak, başvuru sahibinin cevap alma hakkının daha ağır basması veya kişinin buna onay vermesi halinde olabilir. Sizin durumunuzda her ikisi de söz konusu değil."
İSMAİL EREL/SABAH
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