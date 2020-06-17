17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD'den Esad'a şok! 39 kişiye yaptırım uygulayacak

Son dakika: ABD'den Esad'a şok! 39 kişiye yaptırım uygulayacak

Son dakika haberine göre; ABD işlenen savaş suçları nedeniyle Esad'a daha fazla yaptırım olacağı bildirildi. ABD Esad, eşi ve üst düzey 39 kişiye yaptırım uygulayacak.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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ABD'DEN ESAD'A ŞOK!

ABD'den gelen son dakika haberine göre; ABD işlenen savaş suçları nedeniyle Esad'a daha fazla yaptırım olacağı bildirildi.

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