Esad rejiminden flaş iddia: İsrail hava saldırısı düzenledi
Son dakika haberi... Esad rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını kullanarak, Hama ilinin güneybatısında yer alan Misyaf çevresinde rejime ait bir askeri noktayı hedef aldığını iddia etti.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz anında devreye girerek düşman füzelerini karşıladı ve bazılarını düşürdü." ifadelerine yer verildi.
Ülkenin orta kesiminde yer alan Hama'da rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.
İsrail makamlarınca saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
Esad rejimi, İsrail'in 1 Mayıs'ta Suriye'nin güneyine, 27 Nisan'da başkent Şam yakınlarına, 20 Nisan'da Humus ilinin doğusundaki Tedmur (Palmira) bölgesine ve 31 Mart tarihinde de Humus'un doğusuna saldırdığını öne sürmüştü.
İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, 28 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın Suriye'ye yerleşmesini engelleme stratejisinden, zorla oradan çıkarmaya geçtik ve bundan vazgeçmeyeceğiz. Sınırlarımızda stratejik tehditlerin büyümesine izin vermeyeceğiz. Mücadeleyi düşmanın bölgesinde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
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