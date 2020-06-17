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Akılalmaz olay! Yolda yürüyen yaşlı kadını yumrukladı

ABD’nin kentinde, daha önce yaklaşık 100 kadar suçtan gözaltına alınan bir kişi, yoldan geçerken 92 yaşındaki bir kadına yumruk attı. aldığı darbeyle yere düşerek yaralanırken, polis o anları kaydeden sokak kamerasının görüntülerini yayınladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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YOLDA YÜRÜYEN YAŞLI KADINI YUMRUKLADI

'un Manhattan bölgesinde yürüme değnekleriyle yürüyen yaşlı bir kadın, yoldan geçen Rashid Brimmage (31) tarafından yumruklandı.

Akılalmaz olay! Yolda yürüyen yaşlı kadını yumrukladı | VİDEO AKILALMAZ OLAY! YOLDA YÜRÜYEN YAŞLI KADINI YUMRUKLADI | VİDEO

Yüzüne darbe alan kadın, yere yuvarlanarak başını çarptı. Polis, saldırganın geçmişte 100 kadar ayrı suçtan gözaltına alındığını ifade etti. Brimmage'in, polis tarafından en son mart ayında işlediği bir suçtan gözaltına alındığı bildirildi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yaşlı kadının tedavisinin devam ettiği açıklandı. Saldırı anlarının anbean yansıdığı sokak kamerasının görüntülerini, polis kamuoyuyla paylaştı.

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