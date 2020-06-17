Akılalmaz olay! Yolda yürüyen yaşlı kadını yumrukladı
ABD’nin New York kentinde, daha önce yaklaşık 100 kadar suçtan gözaltına alınan bir kişi, yoldan geçerken 92 yaşındaki bir kadına yumruk attı. Yaşlı kadın aldığı darbeyle yere düşerek yaralanırken, polis o anları kaydeden sokak kamerasının görüntülerini yayınladı.
New York'un Manhattan bölgesinde yürüme değnekleriyle yürüyen yaşlı bir kadın, yoldan geçen Rashid Brimmage (31) tarafından yumruklandı.
Yüzüne darbe alan kadın, yere yuvarlanarak başını çarptı. Polis, saldırganın geçmişte 100 kadar ayrı suçtan gözaltına alındığını ifade etti. Brimmage'in, polis tarafından en son mart ayında işlediği bir suçtan gözaltına alındığı bildirildi.
TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Yaşlı kadının tedavisinin devam ettiği açıklandı. Saldırı anlarının anbean yansıdığı sokak kamerasının görüntülerini, polis kamuoyuyla paylaştı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD'den Esad'a şok!
- İkinci dalga şoku! Öğrenciler evlere gönderildi
- Rusya'dan kritik mesaj: ABD'nin Libya'daki tarafları...
- Açıklama yapıldı! Dev satın alma
- İki ülke arasında savaş çıktı! Onlarca ölü ve yaralı var...
- Korona ilacında bir ilk yaşanmıştı! Detaylar belli oldu...
- Libya'da Hafter'den büyük katliam!
- İran da harekete geçti! Bomba yağdırdı
- Dediğini yaptı! Asker yerleştiriyor
- Resmen kabusa uyandılar! Rakamlar felaket
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Evde bakım aylığı zamlanacak mı? 17 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- Türkiye son durum: Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 17 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İşte son gelişmeler
- Jandarma bekçi alımı ne zaman? 2020 bekçilik başvurusu ne zaman başlayacak? Polis Akademisi son gelişmeler
- Tarih belli oldu! Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?
- Son dakika: 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Diyarbakır, Van, Kocaeli, Adana, İstanbul'da...
- Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? Kabine toplantısı ne zaman?
- Son dakika: Şanlıurfa Hilvan'da korkutan deprem! 17 Haziran AFAD son depremler
- Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/8 tercih nasıl yapılır? 3000 personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- Sağlık Bakanlığı 250 işçi alımı başvuru: 2020 İŞKUR hastanelere temizlik, güvenlik görevlisi başvuru şartları
- Ziraat Bankası sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar! 2020 Ziraat destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Vakıfbank sosyal hayatı destek kredisi yerli üretim yapan anlaşmalı firmalar! Kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Halkbank sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar hangileri? 2020 Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?