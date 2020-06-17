17 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD Esad rejimine yaptırım uygulayacak

Son dakika: ABD Esad rejimine yaptırım uygulayacak

'nin Birleşmiş Milletler () Daimi Temsilcisi Kelly , Trump yönetiminin, Suriye'de rejimin askeri zafer kazanmasını engellemek, rejimi ve müttefiklerini müzakere masasına döndürmek için yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.06.2020
ABONE OL
ABD ESAD REJİMİNE YAPTIRIM UYGULAYACAK

, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ''Trump yönetimi yarın rejiminin askeri zafer elde etmesini önleme ve rejimi ve müttefiklerini BM denetimindeki siyasi sürece döndürme konusunda kararlı adımlar atacak.'' dedi.

'nin, Esad rejimini, vahşet ve insan hakları ihlallerini gerçekleştirmek için kullandığı gelir kaynaklarından mahrum bırakmayı hedeflediğini belirten Craft, bu şekilde barış umudunun ve siyasi sürecin önündeki engellerin kalkacağını ifade etti.

Craft, yaptırımların ABD Başkanı 'ın geçen aralık ayında imzaladığı ''Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'' kapsamında uygulanacağını, yaptırımlarla rejimin kendi halkına karşı vahşetini destekleyen ve finanse edenleri caydırmayı hedeflediklerini söyledi.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA