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Yunanistan 'camileri' yıktı! "Ayasofya'ya dokunmayın" diyenler ses çıkarmadı

’ın sınırları içerisinde 10 binden fazla Osmanlı dönemi tarihi yapısı bulunuyor. Ancak Yunan makamları bu yapıların bazılarını yıllar içerisinde yıktı ya da dönüştürdü. Camiler arasında ahır yapılanından otopark olarak kullanılanına kadar bilinçli bakımsız bırakılanlar da var. Birçok tarihi yapının hâli ise içler acısı. ’ndaki iki sahabe türbesi ise yıkılmıştı. İşte o fotoğraflar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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AYASOFYA'YA DOKUNMAYIN DİYENLER BUNA BAKSIN!

'ın sınırları içerisinde 10 binden fazla Osmanlı dönemi tarihi yapısı bulunuyor. Bunlar arasında binalar, camiler, medreseler, hanlar ve türbeler yer alıyor. Ancak yıllar içerisinde bazı yapılar tamamen yok edildiği gibi bazıları ise bilinçli olarak harap duruma düşürüldü. Yunan makamlarınca yıllar içerisinde özellikle camiler hedef seçildi. Camilerden çoğu yok edilirken bazı camiler ahır olarak kullanıldı. Kimi camiler ise müzeye dönüştürüldü.

MİDDİLLİ'DE İKİ SAHEBE'NİN TÜRBESİNİ YIKMIŞLARDI

Yunanistan'ın işgal ettiği adalardan biri olan 'ndaki kalenin hemen altında yer alan bir bölgede iki sahabenin türbesini yıkılmıştı. Hiçbir İslami değere saygısı olmayan Yunanlar, son dönemde provokasyon içerikli olarak dini mekanlara saldırılar düzenlemeye bu kez başladı. Yunanistan'da da aynı saldırı içerikleri gözlemlendi. 'nin toprakları içerisinde olan 'nın cami olmasına karşı çıkanlar ise Yunanistan'ın yaptıklarını görmezden geldi.

CAMİLER AHIR, OTOPARK VE KÜMES YAPILDI

Bu durum sosyal medya üzerinden de yoğun eleştiri aldı. Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'da Finike Camisi kümes, Üç Şehitler Camisi ahır, otopark - Alaca İmaret Camisi müze, Vuleftiko Camisi de sinema yapıldı. Şimdi ise 'Ayasofya'ya dokunmayın' şeklinde paylaşımlar yapanların Yunanistan camilere yok ederken susması dikkat çekti.

(DAMLA KAYA/SABAH)

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