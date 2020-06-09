Yunanistan 'camileri' yıktı! "Ayasofya'ya dokunmayın" diyenler ses çıkarmadı
Yunanistan’ın sınırları içerisinde 10 binden fazla Osmanlı dönemi tarihi yapısı bulunuyor. Ancak Yunan makamları bu yapıların bazılarını yıllar içerisinde yıktı ya da dönüştürdü. Camiler arasında ahır yapılanından otopark olarak kullanılanına kadar bilinçli bakımsız bırakılanlar da var. Birçok tarihi yapının hâli ise içler acısı. Midilli Adası’ndaki iki sahabe türbesi ise yıkılmıştı. İşte o fotoğraflar...
Yunanistan'ın sınırları içerisinde 10 binden fazla Osmanlı dönemi tarihi yapısı bulunuyor. Bunlar arasında binalar, camiler, medreseler, hanlar ve türbeler yer alıyor. Ancak yıllar içerisinde bazı yapılar tamamen yok edildiği gibi bazıları ise bilinçli olarak harap duruma düşürüldü. Yunan makamlarınca yıllar içerisinde özellikle camiler hedef seçildi. Camilerden çoğu yok edilirken bazı camiler ahır olarak kullanıldı. Kimi camiler ise müzeye dönüştürüldü.
MİDDİLLİ'DE İKİ SAHEBE'NİN TÜRBESİNİ YIKMIŞLARDI
Yunanistan'ın işgal ettiği adalardan biri olan Midilli Adası'ndaki kalenin hemen altında yer alan bir bölgede iki sahabenin türbesini yıkılmıştı. Hiçbir İslami değere saygısı olmayan Yunanlar, son dönemde provokasyon içerikli olarak dini mekanlara saldırılar düzenlemeye bu kez Güney Kıbrıs başladı. Yunanistan'da da aynı saldırı içerikleri gözlemlendi. Türkiye'nin toprakları içerisinde olan Ayasofya'nın cami olmasına karşı çıkanlar ise Yunanistan'ın yaptıklarını görmezden geldi.
CAMİLER AHIR, OTOPARK VE KÜMES YAPILDI
Bu durum sosyal medya üzerinden de yoğun eleştiri aldı. Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'da Finike Camisi kümes, Üç Şehitler Camisi ahır, Yeni Camisi otopark - Alaca İmaret Camisi müze, Vuleftiko Camisi de sinema yapıldı. Şimdi ise 'Ayasofya'ya dokunmayın' şeklinde paylaşımlar yapanların Yunanistan camilere yok ederken susması dikkat çekti.
(DAMLA KAYA/SABAH)
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- "Libya'da söz sahibi Türkiye'dir"
- Yunanistan ve İtalya arasında anlaşma
- Engelli numarası işe yaramadı!
- Donald Trump sahaya iniyor!
- ABD'de 24 saatlik koronavirüs bilançosu açıklandı
- Netflix ile ABD ordusu karşı karşıya gelebilir
- DSÖ'den iyi haber!
- İran vaka sayısında Türkiye'yi geçti
- NATO: Bizi bölemeyecekler
- DSÖ uyardı: Korkunç gün...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kampanya açıklandı! ŞOK'ta bu hafta neler var? 10 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu
- Son dakika: Konut kredisi yapılandırma var mı? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 0,64-0,74 kredi yapılandırma olacak mı?
- Son dakika: LGS ve YKS ertelenecek mi? 2020 LGS ve YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? Kısa çalışma ve ücretsiz izin nakdi ücret desteği devam edecek mi?
- Son dakika: Sinema salonları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları, internet kafeler ne zaman açılıyor?
- SON DAKİKA! Yurt dışı uçuşlar hangi ülkelere açılacak? 2020 THY dış hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 9 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte korona son durum...
- 9 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı?
- HES kodu alma işlemleri: HES kodu nasıl alınır? SMS ve e-devlet giriş ile HES kodu nasıl alınır?
- Bugün belli olacak! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Yasak kalktı mı?
- Gözler kritik toplantıda! Düğün salonları ne zaman açılıyor? 2020 düğünler ne zaman başlayacak? Düğün sezonu...