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Son dakika: Edirne Valiliği duyurdu! Yunanistan polis botumuza taciz ateşi açtı!

Son dakika haberine  Valiliği, sınırda  tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından ’ndeki polis harekat botuna taciz ateşi açıldığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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YUNANİSTAN POLİS BOTUMUZA TACİZ ATEŞİ AÇTI!

Valiliği, Türk-Yunan sınırında 'nde devriye görevi yapan polis özel harekat botuna tarafından askeri kamuflajlı bir grup tarafından taciz ateşi açıldığını, Türk polisinin havaya uyarı ateşi açması sonrası Yunan tarafından gelen taciz atışının son bulduğu bildirildi.

Edirne Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"04.06.2020 perşembe günü saat 17.30 sıralarında, ilimiz Meriç ilçesi Başyurt Hudut Karakolu Rahmanca köyü mülki sınırları içinde, polis özel harekat unsurlarımızca Meriç Nehri'nde botla devriye görevi ifa edilirken, nehrin ülkemiz sınırı kısmında ağaç köklerine takılı bir göçmen şahsa ait ceset görülüp fotoğraf ve video çekimi yapılırken Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından polis özel harekat botumuza yönelik taciz ateşi açılmış, görevli personelimizin hemen pozisyon alıp havaya uyarı ateşi açması sonrasında taciz atışı son bulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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