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Haberler Dünya Haberleri Arap Birliği noktayı koydu! Türkiye'ye "işgalci" diyen Mısırlı sunucuya tokat gibi yanıt

Arap Birliği noktayı koydu! Türkiye'ye "işgalci" diyen Mısırlı sunucuya tokat gibi yanıt

Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, 'da yasal meşruiyetin hükümete ait olduğunu ve 'nin bu hükümetle anlaşması nedeniyle Libya'daki varlığının meşru sayıldığını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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TÜRKİYE'YE İŞGALCİ DİYEN SUNUCUYA TOKAT GİBİ YANIT

yetkilisi Zeki, 'ın yerel bir televizyon kanalına bağlanarak 'daki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

Libya'da "siyasi bir sürece girilmesi gerektiğini" savunan Zeki, "Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH), Fas'ta Libya'ya ilişkin imzalanan Suheyrat Anlaşması gereği, Libya'nın meşru hükümeti olduğunu" belirtti.

Libya hükümetinin aynı zamanda Arap Birliği, Afrika Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletler () nezdinde de Libya'nın meşru temsilcisi olduğunu vurgulayan Zeki, 'da Libya krizine ilişkin düzenlenen uluslararası Berlin Konferansına ilişkin ise şunları söyledi:

"Orada istenilen ilerleme sağlanamadı, daha sonra taraflardan biri (hükümet) askeri olarak zafer elde etti. Her iki tarafı, barışçıl çözümü kabul etmeleri için bir araya getirme vakti gelmiştir."

TÜRKİYE'NİN LİBYA'DAKİ VARLIĞI MEŞRUDUR
Televizyon sunucusunun, 'nin Libya'daki varlığını "işgal" olarak çarpıtması üzerineyse Zeki, "Türk güçleri, meşru hükümet ile vardığı anlaşma sonucunda Libya topraklarına girmiştir. Bu nedenle Libya'daki Türk varlığı, Suriye'deki varlığından farklıdır. Aynı şekilde Rusya'nın Suriye'deki varlığı Beşşar Esed rejimi ile sağlanan anlaşmanın sonucudur." karşılığını verdi.

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