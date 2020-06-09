Putin ve Merkel'den Libya görüşmesi
Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Şansolyesi Angela Merkel ile Libya hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, Suriye’deki durumun da ele alındığı aktarıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Libya'daki duruma ilişkin görüşme yaptı.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ve Merkel'in yaptığı telefon görüşmesinde Libya'daki çatışmaların artmasından dolayı endişelerin dile getirildiği belirtildi.
GÜNDEM LİBYA VE SURİYE
Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Libyalılar arasında müzakerelerin başlatılması ve derhal çatışmaların durdurulması dışında alternatif olmadığı vurgulanan görüşmede, Rus tarafının Mısır'ın Libya krizini çözme çabasını olumlu değerlendirdiği kaydedildi.
Ukrayna krizi ile ilgili olarak da iki liderin görüş alışverişinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, Normandiya Formatı ve Üçlü Temas Grubu müzakerelerinin etkin hale getirilmesinin önemine değinildiği belirtildi.
Açıklamada, Suriye'deki durumun da ele alındığı aktarıldı.
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