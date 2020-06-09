09 Haziran 2020, Salı
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Putin ve Merkel'den Libya görüşmesi

Devlet Başkanı Putin, Şansolyesi ile hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, ’deki durumun da ele alındığı aktarıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.06.2020
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PUTİN VE MERKEL'DEN LİBYA GÖRÜŞMESİ

Devlet Başkanı , Başbakanı ile 'daki duruma ilişkin görüşme yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ve Merkel'in yaptığı telefon görüşmesinde Libya'daki çatışmaların artmasından dolayı endişelerin dile getirildiği belirtildi.

GÜNDEM LİBYA VE SURİYE

Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Libyalılar arasında müzakerelerin başlatılması ve derhal çatışmaların durdurulması dışında alternatif olmadığı vurgulanan görüşmede, Rus tarafının Mısır'ın Libya krizini çözme çabasını olumlu değerlendirdiği kaydedildi.

Ukrayna krizi ile ilgili olarak da iki liderin görüş alışverişinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, Normandiya Formatı ve Üçlü Temas Grubu müzakerelerinin etkin hale getirilmesinin önemine değinildiği belirtildi.

Açıklamada, 'deki durumun da ele alındığı aktarıldı.

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