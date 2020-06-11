Donald Trump’ın oğlundan devlete 77 bin dolar fatura!
ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump JR’ın, Moğolistan’da düzenlediği ‘koyun avı gezisi’ devlete yaklaşık 522 bin TL’ye (77 bin dolar) mal olduğu ortaya çıktı. Bu haber büyük tepkilere yol açtı.
Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın geçen yıl Moğolistan'a yaptığı koyun avı gezisinin devlete yaklaşık 77 bin dolara mal olduğu ortaya çıktı.
Trump Jr. nesli tehlike altında olan Moğolistan'a özgü bir koyunu avlamıştı.
Donald Trump Jr, geçen yıl Moğolistan'a giderek nadir bir tür olan ve nesli tehlikede olan Argali koyunu avlamıştı.
Trump Jr, seyahati sırasında kendi masraflarını karşılamış ama beraberinde bulunan gizli servis çalışanlarının masrafları ABD devleti tarafından karşılanmıştı.
Bir sivil toplum örgütü maliyetin daha öçnce belirtildiği gibi 155 bin değil, 522 bin TL olduğunu ileri sürdü.
Bu haber büyük tepkilere yol açtı.
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