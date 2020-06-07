07 Haziran 2020, Pazar
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Dünya genelinde corona virüs vakalarının sayısı 7 milyonu aştı

Henüz bir aşısı veya tedavisi bulunamayan koronavirüs salgını ile ilgili son veriler açıklandı. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 7 milyonu aştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.06.2020
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 7 milyonu aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 7 milyon 814 bine ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 988 bin 545 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (676 bin 494), Rusya (467 bin 673), İspanya (288 bin 390), İngiltere (284 bin 868), Hindistan (247 bin 678), İtalya (234 bin 801), Peru (191 bin 758), Almanya (185 bin 696) ve İran (169 bin 425) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 169 bin 218'e ulaştı.

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler, şöyle sıralandı:

"Fransa (153 bin 634), Şili (127 bin 745), Meksika (113 bin 619), Pakistan (98 bin 943), (98 bin 869), Kanada (95 bin 57), (83 bin 36), Katar (67 bin 195), Bangladeş (65 bin 769) ve Belçika (59 bin 226)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 402 bin 575 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 3 milyon 422 bin 299 kişi iyileşirken, halen 3 milyon 175 bin 940 kişi tedavi görüyor.

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