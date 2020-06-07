07 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya'da 7 Haziran Kovid-19 günlü yeni vaka sayısı açıklandı! Rakam 460 bini aştı

Son dakika: Rusya'da 7 Haziran Kovid-19 günlü yeni vaka sayısı açıklandı! Rakam 460 bini aştı

; 'da 7 Haziran Pazar günüe ait yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verileri açıklandı. Son 24 saat içerisinden açıklanan verilere göre toplam vaka sayısı 467 bin 673'e, ölü sayısı 5 bin 859’a yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
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RUSYA'DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN SINIRINA YAKLAŞTI!

Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 984 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 467 bin 673'e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 134 artarak 5 bin 859'a, iyileşen sayısı 5 bin 343 artarak 226 bin 731'e çıktı.

Rusya'da vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 2'de kalırken, yeni vakaların yüzde 38,5'inde semptom görülmedi.

Başkent 'da son 24 saatte vaka sayısı 1956 artarak 195 bin 17'ye, ölü sayısı 55 artarak 2 bin 919'a çıktı.

318 BİNDEN FAZLA KİŞİ GÖZETİM ALTINDA

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 12 milyon 700 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 318 bin 846 kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

RUSYA'DA KOVİD-19 SALGINININ GELİŞİMİ

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Son dönemde salgının artış oranında azalma görülmesi nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde tedbirler gevşetilmeye başlamış, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da da alışveriş merkezleri ve gıda harici perakende satış yapan işletmeler açılmıştı.

Ayrıca vatandaşların belirli zamanlarda açık havada spor yapmasına ve gezmesine izin verilmişti.

30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, Moskova'da 14 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Kaynak:AA

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı 7 Haziran Pazar gününe ait dünya geneli koronavirüs verilerini gösteren bir grafik yayınladı. İşte ABD, Brezilya, Rusya, İspanya, İtalya, Fransa, Meksika ve Belçika'ya ait son 24 saati verileri;

TÜRKİYE'DE 7 HAZİRAN KORONAVİRÜS VERİLERİ AÇIKLADI

İletişim Başkanlığı 07 Haziran Pazar günü itibarıyla Türkiye'de yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durumu paylaştı. Yapılan son açıklamada; "Türkiye'de şu ana kadar 2.303.258 test yapılmış olup, 169.218 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 4.669 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 135.322 hasta iyileşmiştir." denildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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