07 Haziran 2020, Pazar
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New York'ta sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

'ta, siyahi Amerikalı 'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler nedeniyle pazartesiye kadar süreceği açıklanan sokağa çıkma yasağı, barışçıl protestoların ardından kaldırıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
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NEW YORK'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI
Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, dün kentteki durumun oldukça iyi olduğunu belirterek, New York'ta sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını kaydetti.

New York'taki gösterilerde çok sayıda mağazanın yağmalanması üzerine Belediye Başkanı Blasio, sokağa çıkma yasağının 8 Haziran'a kadar süreceğini açıklamıştı.

46 yaşındaki 'un iki hafta önce dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kente sıçramış, birçok eyalette ulusal muhafızlar görevlendirilmişti.

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