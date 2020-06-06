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6 Haziran korona tablosu: Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte corona virüsü son durum!
Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu* 6 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında gösterilen büyük başarının ardından kontrollü normal hayata geçiş başladı. Vaka sayısı ve vefat sayısındki düşüş umutlandırırken, iyileşen hasta sayısı 140 bine yaklaştı. Peki, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte corona virüsü son durum...
Giriş Tarihi: 06.06.2020 15:53 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 16:04
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