6 Haziran korona tablosu: Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte corona virüsü son durum!

GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı da 3,3 milyonu geçti. Türkiye'de ise toplam vaka sayısı 2 milyon 267 bin 412 oldu. Koronavirüs salgınında vaka sayısının azalması ile birlikte yeni normal hayata geçiş başladı. Türkiye'de son 24 saatte yaşananlara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 6 Haziran korona tablosu açıklandı mı? Bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte corona virüsü son durum...