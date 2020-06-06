ANA SAYFA
Son dakika: Havuzda korona bulaşır mı? Havuzda ve denizde corona virüsü bulaşır mı?
Son dakika haberi... Havuzda ve denizde korona bulaşır mı? Türkiye'de kontrollü normal hayata geçilmesi ile birlikte denize ve havuza girmek isteyen vatandaşlar, uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. Bilim Kurulu üyesi denizlerle ilgili açıklama yaparken, Ulusal Havuz Enstitüsü Başkanı'ndan havuzda koronavirüsün bulaşıp bulaşmayacağına dair açıklama geldi. Peki, havuzda ve denizde corona virüsü bulaşır mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 06.06.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 16:33
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10