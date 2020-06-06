06 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Havuzda korona bulaşır mı? Havuzda ve denizde corona virüsü bulaşır mı?

Son dakika: Havuzda korona bulaşır mı? Havuzda ve denizde corona virüsü bulaşır mı?

Son dakika haberi... Havuzda ve denizde korona bulaşır mı? Türkiye'de kontrollü normal hayata geçilmesi ile birlikte denize ve havuza girmek isteyen vatandaşlar, uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. Bilim Kurulu üyesi denizlerle ilgili açıklama yaparken, Ulusal Havuz Enstitüsü Başkanı'ndan havuzda koronavirüsün bulaşıp bulaşmayacağına dair açıklama geldi. Peki, havuzda ve denizde corona virüsü bulaşır mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 16:33
  • 1
  • 10
Son dakika: Havuzda korona bulaşır mı? Havuzda ve denizde corona virüsü bulaşır mı? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... Havuzda ve denizde korona bulaşır mı? Türkiye'de salgının kontrol altına alınmasının ardından kontrollü normal hayata geçiş başladı. Hafta sonu yasağının sona ermesinin ardından vatandaşlar denize ve havuza girmenin riskli olup olmadığını araştırıyor. Konu ile ilgili uzman açıklamalarını ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, havuzda korona bulaşır mı? Havuzda ve denizde corona virüsü bulaşır mı? İşte merak edilenler...

  • 2
  • 10
Son dakika: Havuzda korona bulaşır mı? Havuzda ve denizde corona virüsü bulaşır mı?

DENİZDEN KORONA BULAŞIR MI?

Yaz tatilinde deniz kıyısına gitme düşüncesinde olanlar için önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. İlhami Çelik, "Virüsün denizden bulaştığına dair hiçbir kanıt yok. Oradan bulaşabilecek başka mikroorganizmalar var. Özellikle bakteriler var. Deniz suyunun temiz olup olmadığını anlamak için koli basiline bakılır. Bu aşamada corona virüsün buradan bulaştığına dair bir kanıt yok. İnsanların teorik olarak bulaşmayacağını bilmesi gerekiyor. Havuzda ise, klorlanma süreci önemlidir." dedi.

  • 3
  • 10
Son dakika: Havuzda korona bulaşır mı? Havuzda ve denizde corona virüsü bulaşır mı?

HAVUZDA KORONA BULAŞIR MI?

Ulusal Havuz Enstitüsü Başkanı Korcan Kurtoğlu, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında otel ve tatil beldelerinin bir süredir faaliyet göstermediğini hatırlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının tatilini Türkiye'de geçirecek Türk vatandaşları ve yabancı ziyaretçilere, ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların sağlık durumuna kadar uzanan geniş yelpazede bir dizi yeni tedbirin tanımlandığı 132 maddelik sağlıklı turizm sertifikasyon programı yayımladığını aktaran Kurtoğlu, gerekli önlemleri alan tesislere sertifika verileceğini, faaliyete geçebileceğini ve sertifika alan tesislerin ise 1 Haziran'da duyurulacağını dile getirdi.

  • 4
  • 10
Son dakika: Havuzda korona bulaşır mı? Havuzda ve denizde corona virüsü bulaşır mı?

Korcan Kurtoğlu, Türkiye'de turizm sezonunun alınan önlemlerle mayıs sonunda başlamasının planlandığını ifade ederek, "Sertifikasyon programının ilk kez uygulanacağı bu sezonda ayrıca geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı, normalleşme sürecinde turizm faaliyetlerinin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla konaklama tesislerinde alınacak önlemlere ilişkin bir genelge de yayımladı." diye konuştu.

  • 5
  • 10
Son dakika: Havuzda korona bulaşır mı? Havuzda ve denizde corona virüsü bulaşır mı?

"HAVUZ VE ÇEVRESİNİN TEMİZLİĞİ İLE HİJYENİ AZAMİ ÖLÇÜDE SAĞLANACAK"

Ulusal Havuz Enstitüsü Başkanı Kurtoğlu, koronavirüsün insanlara doğru şartlandırılmış havuz suyu yoluyla bulaşabileceğine ilişkin bir kanıtın olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Genelge kapsamında da havuz suyunun, havuz ve çevresinin temizliği ile hijyeni azami ölçüde sağlanacak, serbest klor seviyesi açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda 1-1,5 ppm arasında tutulacak. Bunlar, Sağlık Bakanlığının 9 yıldır yürürlükte olan yönetmeliğiyle de uyumlu. Ayrıca benzer bültenler Almanya ve ABD'de de yayımlandı. Periyodik olarak ölçümlenen klor seviyeleri kayıt altına alınıp doğrulanacak. Özellikle otel ve halka açık havuzlarda, sudaki klor ve pH seviyesini otomatik ölçerek kaydeden ve buna göre kimyasal dozlayan sistemler kullanılması çok önemli."