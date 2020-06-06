Son dakika: Havuzda korona bulaşır mı? Havuzda ve denizde corona virüsü bulaşır mı?

"HAVUZ VE ÇEVRESİNİN TEMİZLİĞİ İLE HİJYENİ AZAMİ ÖLÇÜDE SAĞLANACAK"

Ulusal Havuz Enstitüsü Başkanı Kurtoğlu, koronavirüsün insanlara doğru şartlandırılmış havuz suyu yoluyla bulaşabileceğine ilişkin bir kanıtın olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Genelge kapsamında da havuz suyunun, havuz ve çevresinin temizliği ile hijyeni azami ölçüde sağlanacak, serbest klor seviyesi açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda 1-1,5 ppm arasında tutulacak. Bunlar, Sağlık Bakanlığının 9 yıldır yürürlükte olan yönetmeliğiyle de uyumlu. Ayrıca benzer bültenler Almanya ve ABD'de de yayımlandı. Periyodik olarak ölçümlenen klor seviyeleri kayıt altına alınıp doğrulanacak. Özellikle otel ve halka açık havuzlarda, sudaki klor ve pH seviyesini otomatik ölçerek kaydeden ve buna göre kimyasal dozlayan sistemler kullanılması çok önemli."