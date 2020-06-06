Türkiye'nin corona virüs başarısı İngiliz medyasında!
Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelede birçok ülkeyi geride bıraktı. Yabancı basının Türkiye'deki koronavirüs ile mücadeleye ilişkin çalışmalarına ilgisi devam ediyor. Son olarak İngiliz medyasından BBC News, Türkiye'nin pandemiyle başarılı bir şekilde mücadele ettiğini ve çok daha büyük bir felaketi önlediğini belirtti.
Yabancı basının Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarılı çalışmalarına olan ilgi sürüyor. ABD, Japonya medyasının ardından İngiliz medyasından BBC News, Türkiye'nin pandemiyle başarılı bir şekilde mücadele ettiğini ve çok daha büyük bir felaketi önlediğini belirtti.
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