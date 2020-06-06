06 Haziran 2020, Cumartesi
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Türkiye'nin corona virüs başarısı İngiliz medyasında!

salgınıyla mücadelede birçok ülkeyi geride bıraktı. Yabancı basının Türkiye'deki koronavirüs ile mücadeleye ilişkin çalışmalarına ilgisi devam ediyor. Son olarak İngiliz medyasından BBC News, Türkiye'nin pandemiyle başarılı bir şekilde mücadele ettiğini ve çok daha büyük bir felaketi önlediğini belirtti.

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Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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TÜRKİYE'NİN CORONA VİRÜS BAŞARISI İNGİLİZ MEDYASINDA!

Yabancı basının 'nin mücadelesindeki başarılı çalışmalarına olan ilgi sürüyor. ABD, Japonya medyasının ardından İngiliz medyasından BBC News, Türkiye'nin pandemiyle başarılı bir şekilde mücadele ettiğini ve çok daha büyük bir felaketi önlediğini belirtti.

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