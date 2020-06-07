07 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Darbeci Hafter'e büyük şok! Ordu ele geçirdi

Darbeci Hafter'e büyük şok! Ordu ele geçirdi

Darbeci Hafter'in 'daki askeri, gücü tek tek ele geçiriliyor. Libya , kontrolü sağladığı Terhune kentinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerin kullandığı çok sayıda mayın bulunan bir depoyu ele geçirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.06.2020
ABONE OL
DARBECİ HAFTER'E BÜYÜK ŞOK! ORDU ELE GEÇİRDİ

Öfke Volkanı Operasyonu sosyal paylaşım sitesinde yapılan açıklamada, başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kentinde Hafter milislerinin kaçmadan önce Trablus'taki mescitlere, sivillere ait evlere ve yollara yerleştirmek için kullandığı çok sayıda mayın ve patlayıcının bulunduğu bir deponun ele geçirildiği belirtildi.

cuma günü, Terhune kentinin tamamen kontrolleri altına geçtiğini duyurmuş, Hafter'in Sözcüsü Ahmed el-Mismari de yaptığı açıklamada kenti kaybettiklerini kabul etmişti.

Öte yandan Libya hükümeti, Hafter milislerinin mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirdikten sonra terk ettikleri bölgelerin tamamen güvenli hale getirilene dek sivil halka evlerine dönmemeleri çağrısı yapmıştı.

Son dakika: Libya Ordusu Zafer Yolları harekatı! O bölgeler kurtarılacak SON DAKİKA: LİBYA ORDUSU "ZAFER YOLLARI" HAREKATI! O BÖLGELER KURTARILACAK
ABD'den Libya için ateşkes çağrısı ABD'DEN LİBYA İÇİN ATEŞKES ÇAĞRISI
Son dakika: Libya ordusu Terhune vilayetini Hafter'den geri aldı

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA