07 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'de korkunç olay! Uçak düştü

ABD'de korkunç olay! Uçak düştü

'nin Georgia eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu cenaze törenine giden aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.06.2020
ABONE OL
ABD'DE KORKUNÇ OLAY! UÇAK DÜŞTÜ

'nin Georgia eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu cenaze törenine giden aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Florida'dan India eyaletine gitmek üzere havalanan Piper 31T tipi çift motorlu küçük uçak, Georgia eyaletinde düştü.

Yetkililer, kazada uçağı kullanan Larry Pruitt, eşi ve üç çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi.

Haberde, ailenin cenaze törenine gitmek için yola çıktığı belirtildi.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA