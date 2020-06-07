George Floyd protestoları Ivanka Trump'ı da etkiledi: Mezuniyet konuşması iptal edildi
ABD'nin Kansas eyaletinde bir üniversite, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın okulun mezuniyet töreninde video konferans ile yapacağı konuşmasını, babasının siyahi Amerikalı George Floyd’un ölümü ve protestolara verdiği tepkiler üzerine iptal etti. Ivanka Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, konuşmasının iptal edilmesine tepki gösterdi.
ABD'nin Kansas eyaletinde bir üniversite, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın okulun mezuniyet töreninde video konferans ile yapacağı konuşmasını, babasının siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümü ve protestolara verdiği tepkiler üzerine iptal etti.
Wichita State Üniversitesi, Trump'ın protestocularla ilgili açıklamaları üzerine kızı Ivanka Trump'a konuşmacı olarak yaptığı daveti geri çekti.
BU DAVET ZAMANSIZ
Üniversiteden yapılan açıklamada, George Floyd'un ölümüyle gündeme gelen ''sosyal adaletsizlik'' sorunları arasında bu davetin ''zamansız'' olduğu belirtildi.
Ivanka Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, konuşmasının iptal edilmesine tepki gösterdi.
Trump, ''Kampüslerimiz ifade özgürlüğünün kalesi olmalı. İptal kültürü ve bakış açısı ayrımcılığı akademik çevrelere aykırı bir durum. Birbirimizi dinlemek artık her zamankinden daha önemli.'' değerlendirmesinde bulundu.
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