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Son dakika: Darbeci Hafter'e bir şok daha! Sirte kenti geri alındı

Son dakika haberi... ordusunun Trablus’un 450 kilometre doğusunda yer alan kentini darbeci milislerinden geri aldığı açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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DARBECİ HAFTER'E BİR ŞOK DAHA!

hükümeti, Petrol Tesisleri Güvenliği Müdürlüğü en büyük petrol sahası Şerare doğalgaz alanı ile Melite Petrol kompleksi arasındaki bağlantı borusunun vanalarını açtığını ilan etti.

SİRTE HAFTER MİLİSLERİNDEN GERİ ALINDI
Libya ordusuna bağlı UMH birlikleri, başkentin yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti 'ye giriş yaptığı bildirildi. Libya ordusunun Sirte kentini darbeci milislerinden geri aldığı açıklandı.

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