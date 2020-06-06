Son dakika: Darbeci Hafter'e bir şok daha! Sirte kenti geri alındı

Libya hükümeti, Petrol Tesisleri Güvenliği Müdürlüğü en büyük petrol sahası Şerare doğalgaz alanı ile Melite Petrol kompleksi arasındaki bağlantı borusunun vanalarını açtığını ilan etti.

SİRTE HAFTER MİLİSLERİNDEN GERİ ALINDI

Libya ordusuna bağlı UMH birlikleri, başkentin yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye giriş yaptığı bildirildi. Libya ordusunun Sirte kentini darbeci Hafter milislerinden geri aldığı açıklandı.