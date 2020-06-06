06 Haziran 2020, Cumartesi
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Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de bulunan cesetler için BM'ye soruşturma talebi

'nın Birleşmiş Milletler () nezdindeki Tahir es-Sünni, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri 'e bağlı milislerden kurtarılan kentinde bir hastanede bulunan aralarında ve çocukların da olduğu 106 cesede ilişkin BM'den soruşturma talep etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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ŞOKE EDEN OLAY! ÇOCUK VE KADINLARA İŞKENCE

ordusu dün yapılan geniş kapsamlı bir operasyonla 'yi kontrol altına aldığını duyurdu. Bölgeden gelen bir haber ise yürekleri dağladı. İçlerinde ve çocuklarında bulunduğu yapılmış cesetler bulundu.

KADIN VE ÇOCUK CESEDİ…

Sünni, resmi hesabından yaptığı açıklamada, Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Hafter milislerinden kurtarılan vilayetindeki bir hastanede "aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı bazıları başlarından vurularak infaz edilmiş 106 cesede" ilişkin BM Libya Destek Misyonu'nun acil bir soruşturma başlatmasını talep ettiklerini duyurdu.

İŞKENCE İZLERİNE RASTLANDI

Libya Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu cesetlerin çoğunda işkence izlerine rastlandığını belirtmişti.

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