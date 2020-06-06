Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de bulunan cesetler için BM'ye soruşturma talebi
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Daimi Temsilcisi Tahir es-Sünni, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde bir hastanede bulunan aralarında kadın ve çocukların da olduğu 106 cesede ilişkin BM'den soruşturma talep etti.
Libya ordusu dün yapılan geniş kapsamlı bir operasyonla Terhune'yi kontrol altına aldığını duyurdu. Bölgeden gelen bir haber ise yürekleri dağladı. İçlerinde kadın ve çocuklarında bulunduğu işkence yapılmış cesetler bulundu.
KADIN VE ÇOCUK CESEDİ…
Sünni, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Hafter milislerinden kurtarılan Terhune vilayetindeki bir hastanede "aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı bazıları başlarından vurularak infaz edilmiş 106 cesede" ilişkin BM Libya Destek Misyonu'nun acil bir soruşturma başlatmasını talep ettiklerini duyurdu.
İŞKENCE İZLERİNE RASTLANDI
Libya Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu cesetlerin çoğunda işkence izlerine rastlandığını belirtmişti.
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