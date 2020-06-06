06 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'ye bir şok daha! Protestolara katılanlarda Kovid-19 tespit edildi

ABD'ye bir şok daha! Protestolara katılanlarda Kovid-19 tespit edildi

Son dakika haberi... 'de siyahi Amerikalı 'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolara katılanlar arasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların bulunduğu belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.06.2020
ABONE OL
ABD'YE BİR ŞOK DAHA! PROTESTOLARA KATILANLARDA KOVİD-19 TESPİT EDİLDİ

Yetkililer, protestoların salgının tekrar büyümesine neden olmasından kaygı duyuyor.

Times'ın haberine göre, şimdiye kadar herhangi bir kentte protestolar nedeniyle salgının yeniden büyüdüğü görülmese de gösterilerde yer alan bazı kişiler virüse yakalandı.

Kansas eyaletinin Lawrence kentinde, geçen hafta sonu protestolara katılan ve maske takmayan bir kişinin dün test sonucu pozitif çıkarken, Georgia'da da Maria Parker isimli bir kişiye Kovid-19 bulaştı.

ABD'de George Floyd protestoları 11.gününde! Kabus devam ediyor ABD'DE GEORGE FLOYD PROTESTOLARI 11.GÜNÜNDE! KABUS DEVAM EDİYOR

Parker, test sonucu pozitif olmasına rağmen virüsün belirti göstermediğini belirterek, kendisiyle görüşen kişilerden test yaptırmalarını istedi.

Ohio'nun Columbus kentinde 27 Mayıs'ta protestolara katılan bir kişiye Kovid-19 bulaşırken, Oklahoma'da da gösterilere giden bir futbol oyuncusuna maske takması ve gerekli önlemleri almasına rağmen Kovid-19 bulaştı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Robert Redfield, ülkede siyahi 'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından düzenlenen protestoların salgınının yayılmasına yol açabileceği endişesini dile getirdi.

New York Valisi Andrew Cuoma başta olmak üzere birçok eyalette yetkililer, gösterilere katılanlardan test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını istemişti.

ABD ve İngiltere'nin ardından göstericiler George Floyd için Almanya'da sokağa indi ABD VE İNGİLTERE'NİN ARDINDAN GÖSTERİCİLER GEORGE FLOYD İÇİN ALMANYA'DA SOKAĞA İNDİ
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi GEORGE FLOYD İÇİN İLK CENAZE TÖRENİ MİNNEAPOLİS'TE DÜZENLENDİ
ABD'de öldürülen siyahi George Floyd için başlayan protestolar 10. gününde ABD'DE ÖLDÜRÜLEN SİYAHİ GEORGE FLOYD İÇİN BAŞLAYAN PROTESTOLAR 10. GÜNÜNDE

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA